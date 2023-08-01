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"Стальной фронт" передал украинским военным квадроциклы и дроны

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Украинские военные на передовой получили квадроциклы и дроны
Украинские военные на передовой получили квадроциклы и дроны
Фото: metinvest.media

Украинские военнослужащие на передовой в Запорожской и Донецкой областях получили два квадроцикла и восемь дронов от компании "Метинвест" Рината Ахметова в рамках инициативы "Стальной фронт". Об этом пресс-служба "Метинвеста" сообщила 27 июля.

Один из квадроциклов с прицепом получили пехотинцы в Запорожской области, второй – подразделение морской пехоты, которая ведет боевые действия у административной границы Запорожской и Донецкой областей.

"Такая техника ценится из-за высокой мобильности, она незаметна, с легкостью преодолевает препятствия на пути. Поэтому мы пытались как можно быстрее отреагировать на запрос военных и предоставить необходимую технику. Уверен, что это поможет нашим бойцам еще быстрее и эффективнее одерживать победы", – заявил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Военнослужащий с позывным Инженер добавил, что благодаря квадроциклам бойцы "могут оставаться незаметными и проходить бездорожье". "Но главное – они точно спасут не одну жизнь, ведь кроме других задач их часто будут использовать для эвакуации бойцов, в том числе раненых", – сказал он.

Морские пехотинцы также получили восемь дронов Mavic, которые "будут помогать выявлять и поражать вражеские позиции, а также отслеживать перемещение оккупантов".

Контекст:

В пресс-службе "Метинвеста" добавили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину компания направила около 2 млрд грн на поддержку украинской армии в рамках инициативы "Стальной фронт". Среди прочего компания поставила более 1500 единиц БПЛА, военную оптику, бронесталь для бронежилетов и специальные металлические укрытия.

Теги: Украина, Донецкая область, Запорожская область, Метинвест, вторжение, война России против Украины
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