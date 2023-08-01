"Стальной фронт" передал украинским военным квадроциклы и дроны

Один из квадроциклов с прицепом получили пехотинцы в Запорожской области, второй – подразделение морской пехоты, которая ведет боевые действия у административной границы Запорожской и Донецкой областей.

"Такая техника ценится из-за высокой мобильности, она незаметна, с легкостью преодолевает препятствия на пути. Поэтому мы пытались как можно быстрее отреагировать на запрос военных и предоставить необходимую технику. Уверен, что это поможет нашим бойцам еще быстрее и эффективнее одерживать победы", – заявил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Военнослужащий с позывным Инженер добавил, что благодаря квадроциклам бойцы "могут оставаться незаметными и проходить бездорожье". "Но главное – они точно спасут не одну жизнь, ведь кроме других задач их часто будут использовать для эвакуации бойцов, в том числе раненых", – сказал он.

Морские пехотинцы также получили восемь дронов Mavic, которые "будут помогать выявлять и поражать вражеские позиции, а также отслеживать перемещение оккупантов".