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Стая дронов прорвет любой "Панцирь", прикрывающий Красную площадь – соучредитель Monobank, объявивший о 20 млн грн за БПЛА в центре Москвы

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По словам Яценко, среди желающих посоревноваться за премию есть россияне
По словам Яценко, среди желающих посоревноваться за премию есть россияне
Фото: Володимир Яценко / Facebook

Соучредитель Monobank и производитель БПЛА "Довбуш Т10" Владимир Яценко уверен, что украинские беспилотники могут долететь до центра столицы страны-агрессора Москвы.

Об этом он заявил в интервью "Фокусу", вышедшем 25 апреля. 

"Да, украинские БПЛА сегодня способны преодолеть такое расстояние, и это не технически сложная задача", – сказал он. 

Яценко 6 апреля объявил, что украинский производитель БПЛА, беспилотник которого долетит и приземлится на Красной площади в Москве во время парада 9 мая, получит 20 млн грн. Он положил эту сумму в соответствующую банку в Monobank и призвал желающих увеличить размер премии. С тех пор сумма, собранная на банке, увеличилась на 214 тыс. грн. 

"Фокусу" Яценко сказал, что акция 9 мая может быть успешной благодаря количеству дронов, которые запустят в направлении столицы страны-агрессора.

"Есть такая украинская пословица: сообща и отца легче бить. Сегодня соревнование ПВО – БПЛА такое, что стая из 20 беспилотников может прорвать любую систему противовоздушной обороны, и мы это видим на примере тех же Shahed, которые, по сути, достаточно примитивны, но из-за своего количества прорываются даже через современные средства ПВО. "Панцирь", как и другие системы ПРО, может быть эффективным для нескольких БПЛА, но не сможет остановить стаю беспилотников. 30–50 дронов прорвут любой "Панцирь", даже если это будет не один, а три-четыре комплекса, прикрывающие Красную площадь", – добавил он. 

По словам Яценко, конкурс, который он объявил, заинтересовал многих украинских производителей, также сумма премии "нашла отклик даже среди российских авиамоделистов". 

"Для них расстояние до Красной площади может быть меньше, но риск попасть в ФСБ на порядок больше", – прокомментировал Яценко.

Теги: Москва, ПВО, 9 мая, премия, беспилотники, ПРО, Красная площадь, соревнования, Панцирь-С, Владимир Яценко, Monobank
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