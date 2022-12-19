Стратком ВСУ опубликовал видео, как к военным пришел святой Николай

19 декабря православная церковь чтит память святителя Николая
Скриншот: СтратКом ЗСУ / Telegram
Управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины 19 декабря опубликовал видео, как к военным 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко пришел святой Николай.
Святой Николай раздал амуницию, снаряды и дроны.
"За врагом наблюдайте и звездюлей им насыпайте", – наказал он военным.
Контекст:
19 декабря православная церковь чтит память святителя Николая.
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