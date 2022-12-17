День святого Николая. Что такое "николайчики" и как их приготовить самостоятельно

Ко Дню Святого Николая в Украине традиционно пекли медовые коржики. Они имели форму человечков. Им прорисовывали лица, бороду. Такие коржики являлись олицетворением самого святого Николая. Отсюда и произошло название – "николайчики".

Позже стали выпекать коржики в форме месяца, звезд, кружочков – символа солнца. Для того, чтобы форма была аккуратной, использовали деревянные трафареты. Сверху віпечку покрывали глазурью из яичного белка и меда.

Фото: depositphotos.com

Эти коржики в ночь на 19 декабря подкладывали детям под подушку. А потому пекли их тайком. Иногда хозяйки из разных домов собирались в отдельно стоящей кухне у кого-то во дворе и занимались выпечкой вместе.

Детям родители говорили, что сам святой Николай с ангелами выпекает эти коржики и раздает послушным детям.

Рецепт "николайчиков" опубликовали на сайте Food&Mood.

Ингредиенты: 450 г муки, 1 ч.л. соды, 150 г сливочного масла, 140 г сахара, 120 мл жидкого меда (или кленового сиропа), два желтка, 50 мл молока, 1 ч. л. тертого свежего имбиря, пряности (корица, бадьян, гвоздика).

Масло комнатной температуры нужно растереть с сахаром. Добавить два яичных желтка. Ввести мед или кленовый сироп.

Фото: depositphotos.com

Добавить имбирь. Все хорошо перемешать, ввести муку и соду, специи по вкусу. Еще раз перемешать. Охладить тесто в холодильнике 3–4 часа (можно ночь – оно как раз успеет пропитаться ароматом специй).

Достать тесто, раскатать. Важный нюанс: если тонко раскатать – коржики будут хрустящими, если толще – мягкими. С помощью трафарета вырезать фигурки. Выпекать 8–12 минут. Остудить, украсить глазурью или присыпать сахарной пудрой.