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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего боевика, который готовил серию взрывов на транспортной инфраструктуре Ровенской области

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Мужчина был задержан в конце февраля
Мужчина был задержан в конце февраля
Фото: ssu.gov.ua

Суд приговорил к 10 годам диверсанта Главного управления Генерального штаба вооруженных сил страны-агрессора РФ (более известного как ГРУ). Об этом 14 июля сообщил пресс-центр СБУ.

В пресс-центре сообщили, что он занимался подготовкой подрыва двух ключевых объектов транспортной инфраструктуры в Ровенской области, чтобы сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для сил обороны на восточном и южном фронтах.

"Для выполнения враждебной задачи преступник провел разведку территории вокруг инфраструктурных объектов и готовился к установке взрывчатки в наиболее уязвимых местах обоих транспортных путей", – говорится в сообщении.

СБУ задержала его в конце февраля 2023 года с ходе многоэтапной операции.

Осужденный – бывший боевик, который еще до начала полномасштабного вторжения России воевал против сил АТО на востоке Украины в составе террористических группировок "Оплот" и "Хан", а также входил в состав агентурного аппарата российской военной разведки.

"После 24 февраля 2022 года вражеский приспешник активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на запорожском и херсонском направлениях. Впоследствии он получил задачу от российского ГРУ – скрыто прибыть в Ровенскую область для диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Кроме того, он собирал разведданные о местах дислокации военных объектов на территории региона", – говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в совершении преступлений против государственной безопасности Украины и назначил 10 лет лишения свободы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Ровенская область, диверсия, приговор, война России против Украины
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