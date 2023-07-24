Суд приговорил к 15 годам лишения свободы боевика из состава российского подразделения "Шторм" – СБУ

Боевик входил в состав спецподразделения "Шторм" южного военного округа РФ. После начала полномасштабного вторжения России его привлекали к обустройству фортификационных сооружений и огневых позиций оккупантов вблизи железнодорожного вокзала в Иловайске.

"Также он неоднократно принимал участие в попытках оккупантов прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута. Во время одного из таких боев в мае 2023 года злоумышленник попал в плен", – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что осужденный – 41-летний житель временно оккупированного Донецка, который имел пророссийские взгляды и поддерживал вооруженную агрессию России против Украины.

"В декабре 2022 года он добровольно вступил в подконтрольную РФ "народную милицию "ДНР", а впоследствии его назначили стрелком в составе спецподразделения оккупационных войск", – проинформировали в пресс-центре.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.