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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании в Херсоне подозреваемого в координировании российских агентов

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Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы
Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы
Фото: ssu.gov.ua

В Херсонской области Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами и координировании деятельности агентов спецслужб РФ. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 24 июля.

"Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне. В результате удалось задержать резидента российской спецслужбы (согласно военной терминологии, это агент, который вербует и дает задачи другим агентам), державшего "на связи" до 10 информаторов в регионе", – сообщили в СБУ.

По данным следствия, это были местные жители, которые поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины.

"Задача этой агентурной сети заключалась в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области. В частности, информаторы пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777. Все собранные данные они должны были передавать резиденту, а тот – посылать их своему куратору из ФСБ", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали "на горячем" при попытке передачи данных россиянам. Как сообщает следствие, он "попал в поле зрения" спецслужбы РФ в начале "нулевых", когда приезжал в Россию по делам.

"Впоследствии на него вышел представитель ФСБ и предложил негласное сотрудничество. Для "убедительности" своих намерений российская спецслужба даже выдала своему резиденту так называемый "пропуск" для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора. Еще до начала полномасштабного вторжения России он вернулся в Украину и устроился в одну из частных охранных фирм в Херсоне. После 24 февраля 2022 года на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас он арестован.

"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников информаторской сети, которой он руководил", – сообщили в пресс-центре. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Херсон, ФСБ, война России против Украины
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