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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд в Украине приговорил к 20 годам тюрьмы "премьер-министра" "Республики Подкарпатская Русь", он в международном розыске

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Гецко обращался к президенту России с предложением "превратить Западную Украину в Карпатскую Русь"
Гецко обращался к президенту России с предложением "превратить Западную Украину в Карпатскую Русь"
Фото: racurs.ua

К 20 годам лишения свободы приговорен самопровозглашенный "премьер-министр" псевдообразования "Республика Подкарпатская Русь". Об этом сообщило 24 апреля управление СБУ в Закарпатской области.

"По указанию спецслужб России злоумышленник пытался создать предпосылки для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. Одной из его ключевых задач было создание и провозглашение на территории Закарпатской области псевдообразования "Республика Подкарпатская Русь", – говорится в сообщении. 

Фигурант неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства Украины. Он объявлен в межгосударственный розыск. С 2014 года он скрывается от суда на территории России.

В 2021 году суд признал его виновным по ст. 109, 110 и 111 Уголовного кодекса Украины и заочно приговорил к 12 годам тюрьмы за призывы к отделению Закарпатской области, напомнили в СБУ. 

После начала полномасштабного вторжения России осужденный вновь стал продвигать в публичном пространстве пророссийские нарративы, в частности продолжил активно раскручивать кремлевскую версию о "геноциде русинов", сообщили в спецслужбе.

"Вражеский агитатор обратился к президенту России с предложением превратить Западную Украину в "Карпатскую Русь на правах мандатов, титулов русинов" и не завершать "специальную военную операцию" в Украине без учета ряда факторов в отношении Закарпатья", – сказано в сообщении СБУ.

В апреле этого года Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ Украины, совершенные повторно) и ч. 2 ст. 111 (госизмена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

СБУ не уточняет имени фигуранта, но из фабулы дела ясно, что это известный закарпатский сепаратист Петр Гецко, который провозглашал себя "премьер-министром русинов" и неоднократно обращался к президенту РФ Владимиру Путину "от имени русинов Закарпатья".

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Контекст:

В сентябре 2014 года аналитики группы "Информационное сопротивление" подготовили отчет, в котором рассказали о возможных планах России по дестабилизации Закарпатья.

В нем говорилось, что в Закарпатье активизировались так называемые представители "закарпатских русинов" и "закарпатских венгров", которые не живут в Закарпатье, но заявляют, что представляют 90% населения региона. Главная их претензия к власти – "геноцид" национальных меньшинств Закарпатья и непризнание итогов референдума 1991 года в области. В отчете упоминался Гецко.

В декабре 2020 года представители внешней разведки Украины и СБУ заявили, что имеют данные о "российском следе" в провокации напряжения в Закарпатье и видят признаки того, что РФ использует регион как инструмент дестабилизации в Украине.

Теги: СБУ, Закарпатье, сепаратизм, сепаратисты, госизмена, война России против Украины, Закарпатская область, русины, Служба безопасности Украины
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