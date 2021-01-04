Киберспециалисты СБУ остановили сепаратиста на Закарпатье – пресс-служба

В СБУ заявляют, что разоблачили жителя Закарпатской области, который призывал к изменению границ территории Украины, создав множество аккаунтов в соцсетях.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили жителя Закарпатской области, который призывал к отделению Закарпатья от Украины. Об этом говорится на сайте спецслужбы.

Пресс-служба сообщает, что, по предварительным данным следствия, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к сепаратизму. В частности, мужчина призывал граждан поддержать отделение Закарпатья от Украины.

В СБУ инициировали лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.110 УК).

В декабре 2020 представители внешней разведки Украины и СБУ заявили, что имеют данные о "российском следе" в провокации напряжения в Закарпатье и видят признаки того, что РФ использует регион как инструмент дестабилизации в Украине.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к возможному вмешательству во внутренние дела Украины и причинение вреда госбезопасности Украины при помощи фейкового распространения действия законодательства Венгрии на Закарпатье. СБУ нашла в офисе материалы, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

Позже стало известно, что обыски проводились в центральном офисе Партии венгров Закарпатья в Ужгороде и дома у лидера партии Василия Брензовича.

МИД Венгрии в тот же день вызвало посла Украины и выразило недовольство. 1 декабря Венгрия заявила о желании направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатскую область Украины.