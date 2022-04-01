Суд во Львове заочно арестовал 29 российских сенаторов

В пресс-службе сообщили, что сенаторы обоснованно подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия совершены по предварительному сговору группой лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны).
Суд заочно арестовал:
В случае задержания подозреваемых им должны будут избрать меру пресечения в течение 48 часов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Офисе генпрокурора сообщали, что российские сенаторы приняли участие в заседании Совета Федерации и поддержали ратификацию так называемых "договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и группировками "ЛНР" и "ДНР", а также обращение президента РФ об использовании вооруженных сил РФ за пределами России.