Суд во Львове заочно арестовал 29 российских сенаторов

В пресс-службе сообщили, что сенаторы обоснованно подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия совершены по предварительному сговору группой лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны).

Суд заочно арестовал:

Инну Святенко;

Елену Афанасьеву;

Григория Карасина;

Александра Башкина;

Анастасию Жукову;

Анну Отке;

Андрея Базилевского;

Светлану Горячеву;

Александра Никитину;

Андрея Шевченко;

Ольгу Ковитиди;

Юрия Воробьева;

Владимира Кожина;

Андрея Епишина;

Александра Карелина;

Николая Кондратюка;

Андрея Кутепова;

Андрея Яцкина;

Николая Журавлева;

Дмитрия Перминова;

Владимира Лебедева;

Александра Вайнберга;

Константина Косачева;

Катерину Алтабаеву;

Валерия Семенова;

Таймураза Мамсурова;

Николая Рижкова;

Ирину Рукавишникову;

Владимира Круглого.

В случае задержания подозреваемых им должны будут избрать меру пресечения в течение 48 часов.

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