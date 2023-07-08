Ткаченко назвал количество поврежденных и разрушенных оккупантами украинских культурных объектов за время полномасштабной войны

"Более 1500 объектов культурной инфраструктуры – преимущественно это клубы, библиотеки – получили повреждения или разрушены, и более 600 памятников культуры, истории также разрушены или повреждены", – сказал он.

Министр напомнил, что украинские представители культуры собирают как внутри страны, так и за границей средства для армии.

В то же время он подчеркнул, что международные организации могут и должны делать больше для защиты украинских культурных объектов и осуждения действий россиян. При этом Ткаченко напомнил, что, например, люди из России продолжают работать в исполнительных органах ЮНЕСКО.