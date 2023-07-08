ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ткаченко назвал количество поврежденных и разрушенных оккупантами украинских культурных объектов за время полномасштабной войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ткаченко: Более 1500 объектов культурной инфраструктуры преимущественно это клубы, библиотеки получили повреждения или разрушены
Ткаченко: Более 1500 объектов культурной инфраструктуры – преимущественно это клубы, библиотеки – получили повреждения или разрушены
Фото: Tkachenko.UA / Telegram

За время полномасштабной войны против Украины российские оккупанты разрушили или повредили 1,5 тыс. объектов культурной инфраструктуры и 600 памятников культуры и истории. Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в эфире общенационального телемарафона 8 июля, пишет "Укринформ".

"Более 1500 объектов культурной инфраструктуры – преимущественно это клубы, библиотеки – получили повреждения или разрушены, и более 600 памятников культуры, истории также разрушены или повреждены", – сказал он.

Министр напомнил, что украинские представители культуры собирают как внутри страны, так и за границей средства для армии.

В то же время он подчеркнул, что международные организации могут и должны делать больше для защиты украинских культурных объектов и осуждения действий россиян. При этом Ткаченко напомнил, что, например, люди из России продолжают работать в исполнительных органах ЮНЕСКО.

Контекст:

В марте 2023 года Киевская школа экономики сообщала, что по состоянию на февраль 2023 года по меньшей мере 2148 учреждений культуры и религии в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения России. Общая сумма убытков составляет более чем $1,5 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: памятник, Александр Ткаченко, война России против Украины, Министерство культуры и информационной политики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на новость о возвращении Редиса домой из Турции вместе с другими командирами
Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на новость о возвращении Редиса домой из Турции вместе с другими командирами
Галина ГРИШИНА
  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию
  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию
Галина ГРИШИНА
"Неужели женятся? Или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский Центр предоставления услуг. Фото
"Неужели женятся? Или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский Центр предоставления услуг. Фото
Галина ГРИШИНА
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
Галина ГРИШИНА
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Галина ГРИШИНА
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Галина ГРИШИНА
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Галина ГРИШИНА
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Галина ГРИШИНА
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
Галина ГРИШИНА
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
Галина ГРИШИНА
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
Галина ГРИШИНА
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились (65773)
2
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством (36637)
3
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение (36156)
4
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику (33581)
5
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото (31634)
6
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро (31235)
7
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак (27300)
8
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра (18529)
 
 
 
 