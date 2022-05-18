ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ткаченко заявил, что выступает против "шельмования" ведущих телемарафона, работавших ранее на пророссийских каналах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По мнению Ткаченко, изучать деятельность бывших журналистов пророссийских каналов должны специальные институции
По мнению Ткаченко, изучать деятельность бывших журналистов пророссийских каналов должны специальные институции
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона 18 мая заявил, что выступает против "шельмования" отдельных его ведущих, которые ранее работали на пророссийских каналах, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

12 мая Институт массовой информации опубликовал обращение украинских журналистов и общественных организаций к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко с требованием отстранить от ведения телемарафона ведущих, работавших на каналах, которые принадлежали пророссийским политикам.

В частности, речь шла о Василии Голованове, Тигране Мартиросяне, Наталье Влащенко, Татьяне Гончаровой, Назаре Довгом, Владимире Полуеве, Анне Степанец, Анастасии Даугуле.

"В национальных марафонах принимают участие телеведущие, еще недавно работавшие на телеканалах, владельцами которых были пророссийские политики. Информационная политика этих каналов базировалась на продвижении кремлевских нарративов о внешнем управлении США Украиной, "дискриминации" русского языка, "гражданской войне" на Донбассе, правомерности захвата Россией Крыма и так далее", – говорилось в обращении.

Его авторы призвали Нацсовет и владельцев телеканалов, участвующих в марафонах, отстранить упомянутых ведущих от эфира.

По словам Ткаченко, руководство министерства проводило обсуждение с лицами, ответственными за телемарафон, о присутствии в эфире этих ведущих.

Министр подчеркнул, что из упомянутых в обращении журналистов сейчас лишь несколько ведут телемарафон, а другие работают на интернет-площадках.

Он также сказал, что требования по устранению отдельных ведущих от участия в телемарафоне напоминают ему кампанию по "шельмованию". И в то же время добавил, что на защиту отдельных из них не стал бы и на работу бы не взял.

"Для того, чтобы это было цивилизованно, есть комиссия по журналистской этике, есть другие институции, которые могли бы профессионально разобрать каждый кейс и высказать свою позицию", – отметил Ткаченко.

Говоривший с министром телеведущий Вадим Карпяк подчеркнул, что бывшие работники пророссийских телеканалов не принесли публично извинения за свою предыдущую деятельность.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Марафон "UАразом" транслируется на общенациональных частных, государственных и общественных телеканалах. Его создают медиагруппы "1+1", "Интер", StarLightMedia, "Украина", парламентский телеканал "Рада" и Общественное. Ряд телеканалов с общенациональным покрытием не участвовали в проекте.

19 марта Зеленский своими указами №152/2022 и №151/2022 ввел в действие решения СНБО о "реализации единой информационной политики в условиях военного положения" и о "нейтрализации угроз информационной безопасности государства".

"В условиях военного состояния реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой реализуется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне "Єдині новини #UАразом", – говорилось в указе о единой информационной политике. Нацсовету рекомендовалось принять меры для выполнения этого положения.

Теги: Украина, марафон, Александр Ткаченко, журналисты, президент, работа, телеведущий, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (447487)
2
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (228378)
3
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (225777)
4
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (223303)
5
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (188983)
6
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (140351)
7
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (68540)
8
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (49598)
 
 
 
 