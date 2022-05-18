Ткаченко заявил, что выступает против "шельмования" ведущих телемарафона, работавших ранее на пророссийских каналах

12 мая Институт массовой информации опубликовал обращение украинских журналистов и общественных организаций к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко с требованием отстранить от ведения телемарафона ведущих, работавших на каналах, которые принадлежали пророссийским политикам.

В частности, речь шла о Василии Голованове, Тигране Мартиросяне, Наталье Влащенко, Татьяне Гончаровой, Назаре Довгом, Владимире Полуеве, Анне Степанец, Анастасии Даугуле.

"В национальных марафонах принимают участие телеведущие, еще недавно работавшие на телеканалах, владельцами которых были пророссийские политики. Информационная политика этих каналов базировалась на продвижении кремлевских нарративов о внешнем управлении США Украиной, "дискриминации" русского языка, "гражданской войне" на Донбассе, правомерности захвата Россией Крыма и так далее", – говорилось в обращении.

Его авторы призвали Нацсовет и владельцев телеканалов, участвующих в марафонах, отстранить упомянутых ведущих от эфира.

По словам Ткаченко, руководство министерства проводило обсуждение с лицами, ответственными за телемарафон, о присутствии в эфире этих ведущих.

Министр подчеркнул, что из упомянутых в обращении журналистов сейчас лишь несколько ведут телемарафон, а другие работают на интернет-площадках.

Он также сказал, что требования по устранению отдельных ведущих от участия в телемарафоне напоминают ему кампанию по "шельмованию". И в то же время добавил, что на защиту отдельных из них не стал бы и на работу бы не взял.

"Для того, чтобы это было цивилизованно, есть комиссия по журналистской этике, есть другие институции, которые могли бы профессионально разобрать каждый кейс и высказать свою позицию", – отметил Ткаченко.

Говоривший с министром телеведущий Вадим Карпяк подчеркнул, что бывшие работники пророссийских телеканалов не принесли публично извинения за свою предыдущую деятельность.

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