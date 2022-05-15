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"Очень стыдно". Министр Ткаченко заявил, что оценка украинского жюри на "Евровидении" не отражает отношение Украины к Польше и Литве

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Ткаченко Польше и Литве: Эта оценка ни в коем случае не отражает реальное отношение к вам, к нашим ближайшим друзьям в Европе
Ткаченко – Польше и Литве: Эта оценка ни в коем случае не отражает реальное отношение к вам, к нашим ближайшим друзьям в Европе
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поблагодарил польский и литовский народы за поддержку Украины и прокомментировал оценки, поставленные украинским жюри в финале конкурса "Евровидение". Его заявление опубликовано в Telegram, министр уточнил, что это его личная позиция.

"Эта оценка ни в коем случае не отражает реальное отношение к вам, к нашим ближайшим друзьям в Европе. Да, британцы были крутые и стали вторыми. Но поставить полякам и литовцам ноль – очень стыдно. Народ Украины вам поставил 12!" – написал Ткаченко.

Он отметил, что поддержка Украины со стороны Польши и Литвы неоценима и ответная благодарность украинцев такая же.

"И хотя конкурс не политический, но это и не политика – это дружба, это общие ценности, это всесторонняя поддержка во всех сферах. И надеюсь, что это все на долгие-долгие годы. Дорогие польский и литовский народы, мы вам безгранично благодарны, наша победа общая. Как в "Евровидении", так и та, которая будет над врагом", – подчеркнул Ткаченко.

В финале "Евровидения 2022" украинское жюри самый высокий балл поставило представителю Великобритании Сэму Райдеру (песня Space Man). По результатам зрительского голосования 12 баллов получил представитель Польши Ochman (песня River). При этом жюри не дало польскому участнику ни одного балла. Литва по итогам голосования украинских зрителей получила 10 баллов, но от жюри – ни одного.

Эта ситуация вызвала критику многих украинцев в соцсетях. Некоторые члены жюри написали посты-пояснения, в которых подчеркнули, что оценивали выступления по музыкальным критериям и не имели права советоваться между собой, так что не могли предугадать итоговую оценку.

При этом один из членов жюри от Украины, певец Андрей Капраль пояснил, что в жюри при выставлении оценок определяют места участникам конкурса, а не ставят баллы. Так, он, по его словам, хотел отдать Польше 7-е место из 24. Согласно данным на сайте "Евровидения", члены жюри от Украины выставили Польше 11-й, 10-й, 15-й, седьмой и 12-й ранг. Таким образом, по оценке жюри, она оказалась на 11-м месте и вылетела из итогового результата, в котором учитывались только первые девять стран.

В то же время член жюри Ирина Федишин заявила, что поставила Польше 10 баллов и "не знает ответа на вопрос, как так вышло, что для Польши вышло 0 баллов".

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

Теги: Евровидение, Польша, музыка, Литва, конкурс, Александр Ткаченко, голосование, Ирина Федишин, жюри, финал, Евровидение 2022
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