"Удалось перехватить внутриштабную рашистскую сводку". Аваков рассказал о потерях оккупантов в войне против Украины

Об этом 18 июня в Twitter сообщил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков со ссылкой на перехваченную российскую сводку потерь.
"Наконец-то вновь удалось перехватить внутриштабную рашистскую сводку потерь. "Безвозвратные потери живой силы ВС РФ – 37 592 человека. Эта цифра без учета данных о потерях российских ЧВК на территории Украины – 9457 погибших. Потери Росгвардии – 1788 убитыми", – написал Аваков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
* Наконец-то вновь удалось перехватить внутриштабную рашистскую сводку потерь.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 18, 2022
"Безвозвратные потери живой силы ВС РФ- 37 592 человека.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК на территории Украины - 9457 погибших.
Потери Росгвардии - 1788 убитыми"
Слава ЗСУ! *
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
В начале апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.
По данным Генштаба ВСУ на 18 июня, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 33 350 военных.
Исходя из того, что примерно 10–15% тел погибших российских оккупантов в войне против Украины можно идентифицировать, потери среди личного состава армии РФ составляют около 28 тыс. человек, сообщил в интервью, опубликованном 16 июня, болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.