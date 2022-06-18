"Удалось перехватить внутриштабную рашистскую сводку". Аваков рассказал о потерях оккупантов в войне против Украины

Об этом 18 июня в Twitter сообщил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков со ссылкой на перехваченную российскую сводку потерь.

"Наконец-то вновь удалось перехватить внутриштабную рашистскую сводку потерь. "Безвозвратные потери живой силы ВС РФ – 37 592 человека. Эта цифра без учета данных о потерях российских ЧВК на территории Украины – 9457 погибших. Потери Росгвардии – 1788 убитыми", – написал Аваков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

* Наконец-то вновь удалось перехватить внутриштабную рашистскую сводку потерь.

"Безвозвратные потери живой силы ВС РФ- 37 592 человека.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК на территории Украины - 9457 погибших.

Потери Росгвардии - 1788 убитыми"



Слава ЗСУ! * — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 18, 2022