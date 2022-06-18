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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Удалось перехватить внутриштабную рашистскую сводку". Аваков рассказал о потерях оккупантов в войне против Украины

ВСУ ликвидировали более 37,5 тыс. живой силы ВС РФ, рассказал Аваков
ВСУ ликвидировали более 37,5 тыс. живой силы ВС РФ, рассказал Аваков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери личного состава Вооруженных сил (ВС) российских оккупантов в войне против Украины без учета ЧВК составляют более 37,5 тыс. человек.

Об этом 18 июня в Twitter сообщил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков со ссылкой на перехваченную российскую сводку потерь.

"Наконец-то вновь удалось перехватить внутриштабную рашистскую сводку потерь. "Безвозвратные потери живой силы ВС РФ – 37 592 человека. Эта цифра без учета данных о потерях российских ЧВК на территории Украины – 9457 погибших. Потери Росгвардии – 1788 убитыми", – написал Аваков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

По данным Генштаба ВСУ на 18 июня, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 33 350 военных.

Исходя из того, что примерно 10–15% тел погибших российских оккупантов в войне против Украины можно идентифицировать, потери среди личного состава армии РФ составляют около 28 тыс. человек, сообщил в интервью, опубликованном 16 июня, болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

Теги: Россия, Украина, Арсен Аваков, Вооруженные силы Украины, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Росгвардия, погибшие, ЧВК, потери России, российские оккупанты
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