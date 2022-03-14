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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ударившая по Донецку ракета однозначно российская – Минобороны Украины

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Информация о попадании ракеты в центр Донецка появилась в российских медиа 14 марта
Информация о попадании ракеты в центр Донецка появилась в российских медиа 14 марта
Фото: depositphotos.com

Ракета, ударившая 14 марта по центру Донецка, является российской. Об этом заявил офицер Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины полковник Леонид Матюхин. Его брифинг транслировал YouTube-канал МВД Украины.

"Вы уже встретили такую информацию, что в Донецке упала ракета или другой боеприпас. Хочу сказать, что это однозначно российская ракета или какой-нибудь другой боеприпас", – отметил он.

Матюхин напомнил, что российская пропаганда в течение восьми лет рассказывала, что якобы украинские Вооруженные силы обстреливают Донецк и другие города.

"Вы элементарно можете посмотреть на то, как выглядит сегодня Донецк за восемь лет, и можете посмотреть на Харьков и Мариуполь, которые российские оккупационные войска обстреливают уже более двух недель", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

14 марта ряд российских СМИ, в том числе "Интерфакс", писали об ударе по центру Донецка ракетой "Точка-У". Сообщалось о 20 погибших и девяти раненых. Оккупанты обвиняли в ударе Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Донецк, Украина, война, война России против Украины, ракеты
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