Ударившая по Донецку ракета однозначно российская – Минобороны Украины

"Вы уже встретили такую информацию, что в Донецке упала ракета или другой боеприпас. Хочу сказать, что это однозначно российская ракета или какой-нибудь другой боеприпас", – отметил он.

Матюхин напомнил, что российская пропаганда в течение восьми лет рассказывала, что якобы украинские Вооруженные силы обстреливают Донецк и другие города.

"Вы элементарно можете посмотреть на то, как выглядит сегодня Донецк за восемь лет, и можете посмотреть на Харьков и Мариуполь, которые российские оккупационные войска обстреливают уже более двух недель", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное