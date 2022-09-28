Украина не будет выплачивать помощь родственникам погибших воинов, проживающих в России или Беларуси

Правительство внесло изменения в постановление "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" от 28.02.2022 №168.

Решение касается членов семей погибших военнослужащих:

Вооруженных сил Украины;

Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

Главного управления разведки Министерства обороны;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

Управления государственной охраны;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Государственной специальной службы транспорта.

А также членов семей:

военных прокуроров Офиса генерального прокурора;

лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

сотрудников Службы судебной охраны;

лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы.

Единовременное пособие не будет выплачиваться им, если родственники военных постоянно проживают на территории России или Беларуси, осужденные за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.