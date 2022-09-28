Украина не будет выплачивать помощь родственникам погибших воинов, проживающих в России или Беларуси

Правительство внесло изменения в постановление "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" от 28.02.2022 №168.
Решение касается членов семей погибших военнослужащих:
- Вооруженных сил Украины;
- Службы безопасности;
- Службы внешней разведки;
- Главного управления разведки Министерства обороны;
- Национальной гвардии;
- Государственной пограничной службы;
- Управления государственной охраны;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Государственной специальной службы транспорта.
А также членов семей:
- военных прокуроров Офиса генерального прокурора;
- лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- сотрудников Службы судебной охраны;
- лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;
- полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы.
Единовременное пособие не будет выплачиваться им, если родственники военных постоянно проживают на территории России или Беларуси, осужденные за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.
Контекст:
Согласно постановлению Кабмина, семьи погибших украинских военных могут получить одноразовую финансовую помощь в размере 15 млн грн.