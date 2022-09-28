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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не будет выплачивать помощь родственникам погибших воинов, проживающих в России или Беларуси

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Выплата семье погибшего на войне военного сейчас составляет 15 млн грн
Выплата семье погибшего на войне военного сейчас составляет 15 млн грн
Фото: depositphotos.com

Правительство не будет выплачивать денежной помощи родственникам погибших военнослужащих, проживающих на территории России или Беларуси или осужденных за государственную измену или коллаборационизм. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство внесло изменения в постановление "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" от 28.02.2022 №168.

Решение касается членов семей погибших военнослужащих:

  • Вооруженных сил Украины;
  • Службы безопасности;
  • Службы внешней разведки;
  • Главного управления разведки Министерства обороны;
  • Национальной гвардии;
  • Государственной пограничной службы;
  • Управления государственной охраны;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • Государственной специальной службы транспорта.
А также членов семей:
  • военных прокуроров Офиса генерального прокурора;
  • лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • сотрудников Службы судебной охраны;
  • лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;
  • полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы.

Единовременное пособие не будет выплачиваться им, если родственники военных постоянно проживают на территории России или Беларуси, осужденные за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.

Контекст:

Согласно постановлению Кабмина, семьи погибших украинских военных могут получить одноразовую финансовую помощь в размере 15 млн грн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война, военные, социальные выплаты, финансовая помощь, война России против Украины, выплаты, погибшие, компенсация
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