Офис президента Украины опубликовал справочник по выплатам пострадавшим от войны

"Офис президента Украины при поддержке проекта Совета Европы "Дальнейшее развитие социальных прав человека в Украине" подготовил информацию о выплатах и гарантиях для пострадавших при исполнении служебных, трудовых, профессиональных обязанностей и членов их семей, других пострадавших", – говорится в сообщении.

В справочнике содержится информация для разных категорий потерпевших из-за войны – от военнослужащих, которые получили травмы, ранения на передовой, и их семей до детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, пострадавших в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.

Кроме того, в справочнике содержатся рекомендации о том, куда нужно обращаться для получения выплат, какие документы следует предоставить, а также ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.

Справочник доступен на сайте главы государства.