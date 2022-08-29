Офис президента Украины опубликовал справочник по выплатам пострадавшим от войны

"Офис президента Украины при поддержке проекта Совета Европы "Дальнейшее развитие социальных прав человека в Украине" подготовил информацию о выплатах и гарантиях для пострадавших при исполнении служебных, трудовых, профессиональных обязанностей и членов их семей, других пострадавших", – говорится в сообщении.
В справочнике содержится информация для разных категорий потерпевших из-за войны – от военнослужащих, которые получили травмы, ранения на передовой, и их семей до детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, пострадавших в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.
Кроме того, в справочнике содержатся рекомендации о том, куда нужно обращаться для получения выплат, какие документы следует предоставить, а также ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.
Справочник доступен на сайте главы государства.
16 августа Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №7353 о единовременной денежной выплате людям, получившим ранения или погибшим при исполнении профессиональных обязанностей в период действия военного положения.
По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 августа, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину жертвами войны стали 13 212 гражданских лиц, из них 5514 погибли и 7698 получили ранения.
В исследовании Киевской школы экономики говорится, что общая сумма прямого ущерба из-за вторжения России составляет $110,4 млрд, а минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов достигли $188 млрд.