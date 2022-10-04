Украина прекратила действие последнего соглашения с РФ в области рыбного хозяйства в Азовском море

Теперь МИД Украины должно сообщить о прекращении действия соглашения контрагента, то есть России.

В Госрыбагентстве сообщили, что соглашение действовало с 1993 года и было инструментом выполнения положений Конвенции ООН по морскому праву в части обеспечения рационального использования водных биоресурсов бассейна Азовского моря.

"В последние годы Госрыбагентство неоднократно поднимало вопрос возможности прекращения действия настоящего соглашения, однако бюрократические преграды и комплекс международных договоров Украины, которые, в частности, урегулируют вопрос использования Азовского моря и Керченского пролива, не позволяли реализовать это намерение без негативных последствий для экономики, продовольственной безопасности Украины, а также рыбаков региона Приазовья, где рыболовство является основным видом занятости населения. В то же время, совершив военное вторжение на территорию Украины и фактически заблокировав украинскую рыболовную деятельность в бассейне Азовского моря, Россия сделала невозможным исполнение сторонами своих обязательств по соглашению", – говорится в заявлении.

Теперь, отметили в агентстве, точка, которая поставлена во взаимоотношениях между Украиной и Россией по вопросам рыболовства, закреплена юридически.