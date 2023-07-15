Украинские суды вынесли приговоры 53 российским оккупантам за военные преступления – Офис генпрокурора

Костин: Люди не могут ждать справедливости непонятно сколько Фото: Андрій Костін / Facebook

"Военные преступления – они массовые, они разнообразные. [...] Именно на этом направлении у нас уже есть результаты – более 300 человек, которые установлены и которые являются подозреваемыми. [...] Более 200 – им уже предъявлены обвинения, то есть мы завершили полностью следствие, собрали достаточно доказательств и передали эти материалы в суд, и у нас уже более 50 россиян, которые признаны виновными в украинских судах", – сказал он.

По словам генпрокурора Украины, международные партнеры, с которыми он общается, выражают удивление, отмечая, что "это невиданно", что столько преступлений документируется во время войны.

"Мы расследуем и передаем в суды, потому что люди не могут ждать справедливости непонятно сколько", – подчеркнул Костин.

В Telegram Офис генпрокурора позже уточнил, что украинские суды вынесли 53 приговора за военные преступления.