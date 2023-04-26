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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ФБР помогает Украине собирать доказательства военных преступлений России – Reuters

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Эксперты собирают цифровые данные, связанные с преступлениями российских военных на территории Украины
Эксперты собирают цифровые данные, связанные с преступлениями российских военных на территории Украины
Фото: EPA

Украина работает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями над сбором доказательств военных преступлений россиян, таких как геолокация и информация о мобильных телефонах. Об этом сообщает Reuters 26 апреля.

Специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по юридическим вопросам агентства в Украине, Алексей Кобзанец рассказал, что украинские власти собирают цифровую информацию с фронта, а у ФБР есть большой опыт в сборе, анализе данных и работе с ними.

Как он рассказал на конференции RSA по кибербезопасности в Сан-Франциско, это включает в себя изучение информации с мобильных телефонов, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на полях сражений.

По его словам, следующий шаг – получение информации об абоненте, получение данных о геолокации, где это возможно.

Кобзанец добавил, что ФБР в течение последних полутора лет работало над тем, чтобы помочь Украине идентифицировать российских коллаборантов и шпионов.

Также США помогают Украине в отражении российских кибератак. Начальник отдела кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк заявил, что хотя количество кибератак России на Украину за последние несколько лет выросло, в последние месяцы они стали более целенаправленными. Он отметил, что Украина активно собирает информацию о российских киберпреступниках.

По словам Витюка, дело о военных киберпреступлениях — это нечто новое. Он назвал происходящее "первой полномасштабной кибервойной".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, мобильная связь, ДНК, ФБР, помощь, расследование, война России против Украины, киберпреступность, кибератака
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