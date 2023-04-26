ФБР помогает Украине собирать доказательства военных преступлений России – Reuters

Специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по юридическим вопросам агентства в Украине, Алексей Кобзанец рассказал, что украинские власти собирают цифровую информацию с фронта, а у ФБР есть большой опыт в сборе, анализе данных и работе с ними.
Как он рассказал на конференции RSA по кибербезопасности в Сан-Франциско, это включает в себя изучение информации с мобильных телефонов, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на полях сражений.
По его словам, следующий шаг – получение информации об абоненте, получение данных о геолокации, где это возможно.
Кобзанец добавил, что ФБР в течение последних полутора лет работало над тем, чтобы помочь Украине идентифицировать российских коллаборантов и шпионов.
Также США помогают Украине в отражении российских кибератак. Начальник отдела кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк заявил, что хотя количество кибератак России на Украину за последние несколько лет выросло, в последние месяцы они стали более целенаправленными. Он отметил, что Украина активно собирает информацию о российских киберпреступниках.
По словам Витюка, дело о военных киберпреступлениях — это нечто новое. Он назвал происходящее "первой полномасштабной кибервойной".
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.