ФБР помогает Украине собирать доказательства военных преступлений России – Reuters

Специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по юридическим вопросам агентства в Украине, Алексей Кобзанец рассказал, что украинские власти собирают цифровую информацию с фронта, а у ФБР есть большой опыт в сборе, анализе данных и работе с ними.

Как он рассказал на конференции RSA по кибербезопасности в Сан-Франциско, это включает в себя изучение информации с мобильных телефонов, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на полях сражений.

По его словам, следующий шаг – получение информации об абоненте, получение данных о геолокации, где это возможно.

Кобзанец добавил, что ФБР в течение последних полутора лет работало над тем, чтобы помочь Украине идентифицировать российских коллаборантов и шпионов.

Также США помогают Украине в отражении российских кибератак. Начальник отдела кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк заявил, что хотя количество кибератак России на Украину за последние несколько лет выросло, в последние месяцы они стали более целенаправленными. Он отметил, что Украина активно собирает информацию о российских киберпреступниках.

По словам Витюка, дело о военных киберпреступлениях — это нечто новое. Он назвал происходящее "первой полномасштабной кибервойной".