Лоббисты в США готовы работать для Украины бесплатно и отказываются от "токсичной" России – СМИ

Профессиональные лоббисты активно начали представлять интересы Украины. Активисты, которые отслеживают финансы в политике, говорят, что некоторые лоббисты работают на Украину бесплатно. Исследовательница Центра ответственной политики Анна Массолия рассказала, что наблюдается рост регистраций лоббистов в министерстве юстиции, чтобы представлять украинских клиентов, при этом увеличения трат на лоббизм в интересах Украины нет.

Среди причин большого количества регистраций и бесплатной работы есть то, что лоббисты хотят улучшить свою профессиональную репутацию, а работа на Украину – это поддержка широко известного доброго дела, сказала Массолия.

В интересах Украины работают как частные лица, так и правительственные организации, также среди них есть известные вашингтонские лоббисты.

Аналитик Гудзоновского института Люк Коффи отметил, что многих американцев поразили события в Украине, но не стоит отказываться и от услуг профессионалов. По его словам, в Украине могут быть организации, которым выгодно, чтобы Конгресс США принял тот или иной закон, и они могут нанимать лоббистов, чтобы продвигать свои интересы.

Некоторые лоббисты, продвигая интересы Украины, тем самым действуют и в интересах других своих клиентов, которые могут быть заинтересованы в окончании войны в Украине, сказала Массолия. Например, у клиентов могут быть интересы в оборонном секторе или энергетике.

При этом россияне, по словам обозревателей, стали "токсичными" клиентами для лоббистов. Многие компании обрывали связи даже с долгосрочными клиентами из России, и эта тенденция продолжается. Массолия отмечает, что как минимум на федеральном уровне не наблюдается новых отношений лоббистов с российскими клиентами.

Коффи отмечает, что репутация РФ была неважной в Вашингтоне и до начала полномасштабного вторжения, а теперь она «достигла дна» и никто не хочет жертвовать своей репутацией.