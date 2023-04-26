Лоббисты в США готовы работать для Украины бесплатно и отказываются от "токсичной" России – СМИ

Профессиональные лоббисты активно начали представлять интересы Украины. Активисты, которые отслеживают финансы в политике, говорят, что некоторые лоббисты работают на Украину бесплатно. Исследовательница Центра ответственной политики Анна Массолия рассказала, что наблюдается рост регистраций лоббистов в министерстве юстиции, чтобы представлять украинских клиентов, при этом увеличения трат на лоббизм в интересах Украины нет.
Среди причин большого количества регистраций и бесплатной работы есть то, что лоббисты хотят улучшить свою профессиональную репутацию, а работа на Украину – это поддержка широко известного доброго дела, сказала Массолия.
В интересах Украины работают как частные лица, так и правительственные организации, также среди них есть известные вашингтонские лоббисты.
Аналитик Гудзоновского института Люк Коффи отметил, что многих американцев поразили события в Украине, но не стоит отказываться и от услуг профессионалов. По его словам, в Украине могут быть организации, которым выгодно, чтобы Конгресс США принял тот или иной закон, и они могут нанимать лоббистов, чтобы продвигать свои интересы.
Некоторые лоббисты, продвигая интересы Украины, тем самым действуют и в интересах других своих клиентов, которые могут быть заинтересованы в окончании войны в Украине, сказала Массолия. Например, у клиентов могут быть интересы в оборонном секторе или энергетике.
При этом россияне, по словам обозревателей, стали "токсичными" клиентами для лоббистов. Многие компании обрывали связи даже с долгосрочными клиентами из России, и эта тенденция продолжается. Массолия отмечает, что как минимум на федеральном уровне не наблюдается новых отношений лоббистов с российскими клиентами.
Коффи отмечает, что репутация РФ была неважной в Вашингтоне и до начала полномасштабного вторжения, а теперь она «достигла дна» и никто не хочет жертвовать своей репутацией.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Кремль рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 12,6 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 15 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.