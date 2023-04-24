"Не только для поддержки Украины". США наращивают производство боеприпасов – СМИ

Скрентонский завод, по данным агентства, – одно из двух предприятий в США, где производятся боеприпасы 155-мм калибра, и он находится "в авангарде многомиллиардного плана Пентагона по модернизации и ускорению производства боеприпасов и оборудования".

Это наращивание вооружений происходит, как пишет СМИ, "не только для поддержки Украины, но и чтобы обеспечить готовность [США] к потенциальному конфликту с Китаем".

Агентство отмечает, что американская армия намерена потратить миллиарды долларов на заводы по производству боеприпасов по всей стране "в рамках того, что она называет своей самой значительной трансформацией за последние 40 лет".

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос", член правоохранительного комитета Александра Устинова, выступая на прошлой неделе в Вашингтоне на круглом столе, сказала, что Украина зависит от таких снарядов.

По ее словам, оккупанты выпускают 40 тыс. артиллерийских снарядов, а Украина – в пять раз меньше. "Если мы не запустим производственные линии, если не разогреем их, это будет огромная проблема", – подчеркнула она.