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"Не только для поддержки Украины". США наращивают производство боеприпасов – СМИ

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США наращивают производство 155-мм снарядов
США наращивают производство 155-мм снарядов
Скриншот: apnews.com

США наращивают производство боеприпасов, в частности – артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Об этом говорится в вышедшем 23 апреля материале The Associated Press о работе завода армейских боеприпасов в Скрентоне.

Скрентонский завод, по данным агентства, – одно из двух предприятий в США, где производятся боеприпасы 155-мм калибра, и он находится "в авангарде многомиллиардного плана Пентагона по модернизации и ускорению производства боеприпасов и оборудования". 

Это наращивание вооружений происходит, как пишет СМИ, "не только для поддержки Украины, но и чтобы обеспечить готовность [США] к потенциальному конфликту с Китаем". 

Агентство отмечает, что американская армия намерена потратить миллиарды долларов на заводы по производству боеприпасов по всей стране "в рамках того, что она называет своей самой значительной трансформацией за последние 40 лет".

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос", член правоохранительного комитета Александра Устинова, выступая на прошлой неделе в Вашингтоне на круглом столе, сказала, что Украина зависит от таких снарядов.

По ее словам, оккупанты выпускают 40 тыс. артиллерийских снарядов, а Украина – в пять раз меньше. "Если мы не запустим производственные линии, если не разогреем их, это будет огромная проблема", – подчеркнула она. 

Контекст:

Согласно данным Пентагона на начало апреля, США выделили Украине более 1,5 млн снарядов калибра 155 мм. Помощник министра армии по закупкам, материально-техническому обеспечению и технологиям Даг Буш говорил в конце декабря 2022 года, что США намерены утроить производство 155-мм снарядов

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявлял 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Вашингтон, вооружение, Алексей Резников, боеприпасы, артиллерия, Александра Устинова
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