Боррель: В ближайшие дни мы достигнем договоренности по второму траншу в €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины

21 апреля Боррель (на фото) в разговоре с Кулебой проинформировал, что ЕС предоставил более 60% первого транша на боеприпасы для Украины Фото: EPA

Уверенность в этом 24 апреля перед началом заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел в Люксембурге высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует Европейская служба внешних связей.

"Я разговаривал с министром [иностранных дел Дмитрием] Кулебой. Я пояснил, что есть два пути. Первый путь уже на подходе, мы получили запросы на возмещение €600 млн. Я не могу сказать вам, какие именно боеприпасы стоят за этими €600 млн… [но] меня попросили заплатить €600 млн за это, – рассказал Боррель. – И [по] второму направлению: да, все еще есть некоторые разногласия, но я уверен, что все поймут, что мы находимся в крайне срочной ситуации. Я уверен, что в ближайшие дни мы достигнем [договоренности]. Но пока мы ищем это юридическое соглашение... Совместная работа продолжается. И как только будет достигнуто юридическое соглашение, практическая работа будет завершена. То есть это не так: сначала одно, потом другое. Это накладывается друг на друга".

20 апреля Кулеба заявлял о "разочаровании" из-за неспособности ЕС реализовать решение о совместных закупках боеприпасов для Украины.

Издание Politico поясняло, что главный предмет разногласий в переговорах о закупке боеприпасов состоит в том, насколько ограничить финансирование производителям из ЕС и следует ли включать в план компании из таких стран, как США и Великобритания.

Франция возглавляет усилия по сохранению денег внутри блока, в то время как другие страны, включая Польшу, опасаются, что европейская оборонная промышленность может оказаться не в состоянии поставить Украине 1 млн снарядов в обещанные 12 месяцев.

21 апреля Боррель в разговоре с Кулебой проинформировал, что ЕС предоставил более 60% первого транша на боеприпасы для Украины. Глава МИД Украины призвал быстрее предоставить второй транш в €1 млрд на совместные закупки "ради обеспечения безопасности в Европе".