ГОРДОН
 
 
МИР

Боррель: В ближайшие дни мы достигнем договоренности по второму траншу в €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины

21 апреля Боррель (на фото) в разговоре с Кулебой проинформировал, что ЕС предоставил более 60% первого транша на боеприпасы для Украины
21 апреля Боррель (на фото) в разговоре с Кулебой проинформировал, что ЕС предоставил более 60% первого транша на боеприпасы для Украины
Фото: EPA

По второму траншу в €1 млрд на совместные закупки ЕС боеприпасов для Украины "все еще есть некоторые разногласия", но в ближайшие дни договоренности будут достигнуты.

Уверенность в этом 24 апреля перед началом заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел в Люксембурге высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует Европейская служба внешних связей.

"Я разговаривал с министром [иностранных дел Дмитрием] Кулебой. Я пояснил, что есть два пути. Первый путь уже на подходе, мы получили запросы на возмещение €600 млн. Я не могу сказать вам, какие именно боеприпасы стоят за этими €600 млн… [но] меня попросили заплатить €600 млн за это, – рассказал Боррель. – И [по] второму направлению: да, все еще есть некоторые разногласия, но я уверен, что все поймут, что мы находимся в крайне срочной ситуации. Я уверен, что в ближайшие дни мы достигнем [договоренности]. Но пока мы ищем это юридическое соглашение... Совместная работа продолжается. И как только будет достигнуто юридическое соглашение, практическая работа будет завершена. То есть это не так: сначала одно, потом другое. Это накладывается друг на друга".

20 апреля Кулеба заявлял о "разочаровании" из-за неспособности ЕС реализовать решение о совместных закупках боеприпасов для Украины.

Издание Politico поясняло, что главный предмет разногласий в переговорах о закупке боеприпасов состоит в том, насколько ограничить финансирование производителям из ЕС и следует ли включать в план компании из таких стран, как США и Великобритания.

Франция возглавляет усилия по сохранению денег внутри блока, в то время как другие страны, включая Польшу, опасаются, что европейская оборонная промышленность может оказаться не в состоянии поставить Украине 1 млн снарядов в обещанные 12 месяцев.

21 апреля Боррель в разговоре с Кулебой проинформировал, что ЕС предоставил более 60% первого транша на боеприпасы для Украины. Глава МИД Украины призвал быстрее предоставить второй транш в €1 млрд на совместные закупки "ради обеспечения безопасности в Европе".

Контекст:

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша, 20 апреля – Словения

23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделен €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку еще на €1 млрд.

13 апреля Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Решение реализует первую часть соглашения от 20 марта о боеприпасах для Украины.

Теги: Украина, военная помощь, боеприпасы, Люксембург, война России против Украины, транш, Евросоюз, финансирование, Жозеп Боррель, соглашение, заседание, покупки, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
Весенний салат из капусты, который готовится очень быстро. Рецепт
Весенний салат из капусты, который готовится очень быстро. Рецепт
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье
Галина ГРИШИНА
"Вас обманывают". Эксперт проверил эффективность известного препарата против муравьев и показал реальный результат. Видео
"Вас обманывают". Эксперт проверил эффективность известного препарата против муравьев и показал реальный результат. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото
Не сажайте эти кусты рядом с черной смородиной! Ягод будет очень мало
Не сажайте эти кусты рядом с черной смородиной! Ягод будет очень мало
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова
Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова
Галина ГРИШИНА
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц
Галина ГРИШИНА
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
Галина ГРИШИНА
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Галина ГРИШИНА
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
Галина ГРИШИНА
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (195130)
2
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (75391)
3
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман (56729)
4
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (42945)
5
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме" (30945)
6
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко (29721)
7
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми (20423)
8
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта" (19660)
 
 
 
 