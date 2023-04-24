Боррель: В ближайшие дни мы достигнем договоренности по второму траншу в €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины

Уверенность в этом 24 апреля перед началом заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел в Люксембурге высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует Европейская служба внешних связей.
"Я разговаривал с министром [иностранных дел Дмитрием] Кулебой. Я пояснил, что есть два пути. Первый путь уже на подходе, мы получили запросы на возмещение €600 млн. Я не могу сказать вам, какие именно боеприпасы стоят за этими €600 млн… [но] меня попросили заплатить €600 млн за это, – рассказал Боррель. – И [по] второму направлению: да, все еще есть некоторые разногласия, но я уверен, что все поймут, что мы находимся в крайне срочной ситуации. Я уверен, что в ближайшие дни мы достигнем [договоренности]. Но пока мы ищем это юридическое соглашение... Совместная работа продолжается. И как только будет достигнуто юридическое соглашение, практическая работа будет завершена. То есть это не так: сначала одно, потом другое. Это накладывается друг на друга".
20 апреля Кулеба заявлял о "разочаровании" из-за неспособности ЕС реализовать решение о совместных закупках боеприпасов для Украины.
Издание Politico поясняло, что главный предмет разногласий в переговорах о закупке боеприпасов состоит в том, насколько ограничить финансирование производителям из ЕС и следует ли включать в план компании из таких стран, как США и Великобритания.
Франция возглавляет усилия по сохранению денег внутри блока, в то время как другие страны, включая Польшу, опасаются, что европейская оборонная промышленность может оказаться не в состоянии поставить Украине 1 млн снарядов в обещанные 12 месяцев.
21 апреля Боррель в разговоре с Кулебой проинформировал, что ЕС предоставил более 60% первого транша на боеприпасы для Украины. Глава МИД Украины призвал быстрее предоставить второй транш в €1 млрд на совместные закупки "ради обеспечения безопасности в Европе".
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша, 20 апреля – Словения.
23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделен €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку еще на €1 млрд.
13 апреля Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Решение реализует первую часть соглашения от 20 марта о боеприпасах для Украины.