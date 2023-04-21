Боррель заявил, что ЕС предоставил более 60% первого транша на боеприпасы. Кулеба призвал быстрее предоставить второй

Во время разговора Кулеба поблагодарил Жозепа Борреля за всю оборонную помощь ЕС, в частности последний €1 млрд на неотложные нужды в боеприпасах. Он призвал Борреля содействовать скорейшему завершению обсуждений второго транша в €1 млрд на совместные закупки "ради обеспечения безопасности в Европе".
Боррель в Twitter отметил, что уже поставлено боеприпасов и ракет более чем на €600 млн.
"Продолжается работа по совместным закупкам. ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы Украина имела преимущество", – написал он.
At #Ukraine Defence Contact Group, I updated on EU military support.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 21, 2023
Over 16,000 Ukrainian soldiers already trained.
Over €600 million of ammunition&missiles already delivered.
Work on joint procurement ongoing.
EU continues to work with partners to ensure Ukraine prevails.
20 апреля Кулеба заявил о "разочаровании" из-за неспособности ЕС реализовать решение о совместных закупках боеприпасов для Украины.
Издание Politico поясняло, что главный предмет разногласий в переговорах о закупке боеприпасов состоит в том, насколько ограничить финансирование производителям из ЕС и следует ли включать компании в таких странах, как США и Великобритания.
Франция возглавляет усилия по сохранению денег внутри блока, в то время как другие страны, включая Польшу, опасаются, что европейская оборонная промышленность может оказаться не в состоянии поставить Украине 1 млн снарядов в обещанные 12 месяцев.
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.
23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.
13 апреля Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Решение реализует первую часть соглашения от 20 марта о боеприпасах для Украины.