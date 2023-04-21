Боррель заявил, что ЕС предоставил более 60% первого транша на боеприпасы. Кулеба призвал быстрее предоставить второй

Во время разговора Кулеба поблагодарил Жозепа Борреля за всю оборонную помощь ЕС, в частности последний €1 млрд на неотложные нужды в боеприпасах. Он призвал Борреля содействовать скорейшему завершению обсуждений второго транша в €1 млрд на совместные закупки "ради обеспечения безопасности в Европе".

Боррель в Twitter отметил, что уже поставлено боеприпасов и ракет более чем на €600 млн.

"Продолжается работа по совместным закупкам. ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы Украина имела преимущество", – написал он.

At #Ukraine Defence Contact Group, I updated on EU military support.



Over 16,000 Ukrainian soldiers already trained.



Over €600 million of ammunition&missiles already delivered.



Work on joint procurement ongoing.



EU continues to work with partners to ensure Ukraine prevails. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 21, 2023

20 апреля Кулеба заявил о "разочаровании" из-за неспособности ЕС реализовать решение о совместных закупках боеприпасов для Украины.

Издание Politico поясняло, что главный предмет разногласий в переговорах о закупке боеприпасов состоит в том, насколько ограничить финансирование производителям из ЕС и следует ли включать компании в таких странах, как США и Великобритания.

Франция возглавляет усилия по сохранению денег внутри блока, в то время как другие страны, включая Польшу, опасаются, что европейская оборонная промышленность может оказаться не в состоянии поставить Украине 1 млн снарядов в обещанные 12 месяцев.