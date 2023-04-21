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Словения присоединится к совместной закупке боеприпасов для Украины

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К совместной закупке боеприпасов для Украины присоединились 23 страны члена ЕС и Норвегия
К совместной закупке боеприпасов для Украины присоединились 23 страны – члена ЕС и Норвегия
Фото: depositphotos.com

Министр обороны Словении Марьян Шарец подпишет соглашение с Европейским оборонным агентством (EDA) о присоединении к проекту совместных закупок артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом 20 апреля сообщил RTV Slovenija.

Решение приняли на встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в рамках плана поставок артиллерийских боеприпасов в Украину, который предусматривает предоставление 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Как пояснили в министерстве обороны Словении, соглашение устанавливает границы участия государств-членов в проекте и "не создаст никаких финансовых обязательств для Республики Словения, поскольку лишь устанавливает рамки для дальнейшего сотрудничества".

Таким образом, Словения присоединится к совместным закупкам боеприпасов в рамках проекта EDA, к которому на данный момент присоединились 23 страны – члена ЕС и Норвегия.

Контекст:

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.

23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.

13 апреля Совет Евросоюза принял меру помощи на сумму €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая. Это решение реализует первую часть соглашения Совета ЕС от 20 марта о боеприпасах для Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, помощь, боеприпасы, Словения, война России против Украины, соглашение, ЕС
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