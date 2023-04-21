Словения присоединится к совместной закупке боеприпасов для Украины

К совместной закупке боеприпасов для Украины присоединились 23 страны – члена ЕС и Норвегия Фото: depositphotos.com

Решение приняли на встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в рамках плана поставок артиллерийских боеприпасов в Украину, который предусматривает предоставление 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Как пояснили в министерстве обороны Словении, соглашение устанавливает границы участия государств-членов в проекте и "не создаст никаких финансовых обязательств для Республики Словения, поскольку лишь устанавливает рамки для дальнейшего сотрудничества".

Таким образом, Словения присоединится к совместным закупкам боеприпасов в рамках проекта EDA, к которому на данный момент присоединились 23 страны – члена ЕС и Норвегия.