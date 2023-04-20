Кулеба выразил разочарование "неспособностью ЕС реализовать собственное решение" о боеприпасах для Украины

"Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности", – написал он.

Кулеба подчеркнул, что "для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.

23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.

13 апреля Совет Евросоюза принял меру помощи на сумму €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая. Это решение реализует первую часть соглашения Совета ЕС от 20 марта о боеприпасах для Украины.