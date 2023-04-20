Кулеба выразил разочарование "неспособностью ЕС реализовать собственное решение" о боеприпасах для Украины

"Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности", – написал он.
Кулеба подчеркнул, что "для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями".
The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.
23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.
13 апреля Совет Евросоюза принял меру помощи на сумму €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая. Это решение реализует первую часть соглашения Совета ЕС от 20 марта о боеприпасах для Украины.