На ставке верховного главнокомандующего обсуждали ракетную программу и вопросы по боеприпасам – Зеленский

Он отметил, что на ставке докладывали:
"Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления. Передовая – приоритет номер один. Активно готовим и новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны – каждый раз на заседаниях ставки добавляем важные детали", – добавил президент.
Зеленский подчеркнул, что главной задачей государства сейчас является деоккупация территорий и ресурсы Украины направляются прежде всего на это.
"Сегодня на тавке мы, как всегда, предметно рассмотрели ракетную программу, вопрос о боеприпасах", – добавил президент.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 17 апреля.