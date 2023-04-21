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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На ставке верховного главнокомандующего обсуждали ракетную программу и вопросы по боеприпасам – Зеленский

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Зеленский: Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий
Зеленский: Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопрос обеспечения украинской армии боеприпасами. Об этом он сообщил в вечернем обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

Он отметил, что на ставке докладывали:

  • командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский;
  • командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский;
  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
  • руководитель ГУР Кирилл Буданов;
  • представители правительства.

"Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления. Передовая – приоритет номер один. Активно готовим и новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны – каждый раз на заседаниях ставки добавляем важные детали", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что главной задачей государства сейчас является деоккупация территорий и ресурсы Украины направляются прежде всего на это.

"Сегодня на  тавке мы, как всегда, предметно рассмотрели ракетную программу, вопрос о боеприпасах", – добавил президент.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 17 апреля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, боеприпасы, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, ракеты, доклад, Валерий Залужный, войска, заседание, Кирилл Буданов, деоккупация, Александр Тарнавский
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