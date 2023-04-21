На ставке верховного главнокомандующего обсуждали ракетную программу и вопросы по боеприпасам – Зеленский

Он отметил, что на ставке докладывали:

командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский;

командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский;

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

руководитель ГУР Кирилл Буданов;

представители правительства.

"Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления. Передовая – приоритет номер один. Активно готовим и новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны – каждый раз на заседаниях ставки добавляем важные детали", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что главной задачей государства сейчас является деоккупация территорий и ресурсы Украины направляются прежде всего на это.

"Сегодня на тавке мы, как всегда, предметно рассмотрели ракетную программу, вопрос о боеприпасах", – добавил президент.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube