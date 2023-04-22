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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белгороде нашли вторую бомбу, вероятно, упавшую с российского самолета. Власти сначала молчали об этом, а теперь эвакуируют 3 тыс. человек

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В Белгороде (РФ) 22 апреля объявлена эвакуация жителей 17 домов из за "взрывоопасного предмета", найденного неподалеку от места взрыва 20 апреля. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал, что эвакуировать требуется около 3 тыс. жителей из домов в радиусе 200 м. от найденного "предмета", который спасателям предстоит обезвредить и вывезти на полигон. Слово "бомба" он не употребил.

Российское пропагандистское издание "Известия" в Telegram сообщает, что авиабомбу ФАБ-500 (эксперты указывали, что такая же, вероятно, взорвалась в Белгороде 20 апреля) нашли в земле на глубине 5 м. и публикует ее фото.

О том, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 вечером 20 апреля мог сбросить на Белгород не одну, а две бомбы, рассказал 21 апреля в эфире YouTube-канала "Ходорковский.Live" российский журналист Никита Парменов.

"Упал какой-то еще снаряд. Вероятнее всего, это была вторая бомба и упала она недалеко от места на улице Шаландина. Если смотреть на карту Белгорода, место взрыва первой бомбы и где пострадали люди, можно увидеть что там практически квартал. Очевидно, что там тоже было падение", – заявил он.

По его словам, власти города приказали спецслужбам оцепить место падения и расселили дом. Вторая бомба, как отметил Парменов, не разорвалась – она пробила несколько балконов и вошла в землю. Власти по его словам, "хранят молчание" об инциденте.

По опубликованной 21 апреля информации издания "Зеркало", в результате падения второй бомбы пострадал дом по адресу Шаландина, 15. В нем повреждена часть балконов со второго по пятый этажи в одном из подъездов. Здание находится примерно в 240 м. от эпицентра взрыва и отделено от него девятиэтажкой.

Контекст:

Взрыв на одной из центральных улиц Белгорода произошел в ночь с 20-го на 21 апреля. На месте образовалась воронка радиусом 20 метров.  Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трех раненых, взрывной волной в соседнем многоквартирном доме выбило стекла, повредило дороги и линии электропередачи.

В министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что причина взрыва – "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом, пишет "Коммерсантъ".

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал скрины с пропагандистских Telegram-каналов, судя по которым в Белгороде упала авиабомба ФАБ-1500. Ею оккупанты, вероятно, собирались нанести удар по Харьковской области.

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