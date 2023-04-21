"Цель – запугивание гражданского населения". Данилов прокомментировал падение авиабомбы на Белгород

Комментируя ночной взрыв в Белгороде, где бомба упала с военного самолета на одну из центральных улиц, он отметил, что власть оккупантов делает это с целью "запугивания гражданского населения и нагнетания ситуации".
Данилов считает, что остановить провокации агрессора могут Вооруженные силы Украины, обладая соответствующим оружием.
"Только предоставление Украине дальнобойного оружия даст возможность локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску", – написал секретарь СНБО.
Бєлгород. * окупаційна— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) April 21, 2023
армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Лише надання * далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску.
Взрыв на одной из центральных улиц Белгорода произошел в ночь с 20-го на 21 апреля. На месте образовалась воронка радиусом 20 метров. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трех раненых, взрывной волной в соседнем многоквартирном доме выбило стекла, повредило дороги и линии электропередачи.
В министерстве обороны России заявили, что причина взрыва – "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом, пишет "Коммерсантъ".
Украинский журналист Денис Казанский опубликовал скрины с пропагандистских Telegram-каналов, судя по которым в Белгороде упала авиабомба ФАБ-1500. Ею оккупанты, вероятно, собирались нанести удар по Харьковской области.