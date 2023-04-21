"Цель – запугивание гражданского населения". Данилов прокомментировал падение авиабомбы на Белгород

Комментируя ночной взрыв в Белгороде, где бомба упала с военного самолета на одну из центральных улиц, он отметил, что власть оккупантов делает это с целью "запугивания гражданского населения и нагнетания ситуации".

Данилов считает, что остановить провокации агрессора могут Вооруженные силы Украины, обладая соответствующим оружием.

"Только предоставление Украине дальнобойного оружия даст возможность локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску", – написал секретарь СНБО.

Бєлгород. * окупаційна

армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Лише надання * далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) April 21, 2023