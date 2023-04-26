ГОРДОН
 
 
МИР

Десятки российских дипломатов в Северной Европе могут быть шпионами под прикрытием – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Журналисты установили личности десятков российских разведчиков, которые работали под дипломатическим прикрытием
Журналисты установили личности десятков российских разведчиков, которые работали под дипломатическим прикрытием
Фото: depositphotos.com

Десятки сотрудников посольств России в Северной Европе фактически выполняют разведывательные задачи Кремля. Об этом говорится в расследовании, которое провели финское издание Yle, норвежская телекомпания NRK, шведская SVT и датская DR.

Журналистам удалось раскрыть личности десятков сотрудников российских диппредставительств, которые работают на российскую Службу внешней разведки (СВР), военную разведку (ГРУ) или Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ).

Yle установило личности минимум трех российских разведчиков, работавших в Финляндии. Один из них – Дмитрий Оторочкин, который служил третьим секретарем посольства. Он перешел из Финляндии на службу в российское посольство в Копенгагене. Дания объявила Оторочкина персоной нон грата весной 2022 года. В соцсети "ВКонтакте" у него было три страницы с разными именами. После запроса Yle в посольство России о разведдеятельности "дипломата" из профилей были удалены некоторые фото. Еще один установленный разведчик под прикрытием – Владимир Комаров, который до апреля 2022 года работал советником посольства РФ в Хельсинки. В российских базах данных в качестве его адреса указан адрес штаб-квартиры российской военной разведки в Москве.

Третий высланный разведчик ГРУ – Дмитрий Двинянинов, служивший помощником посольства, ранее он работал в российском научно-исследовательском институте, разрабатывающем космическую технику. По информации, полученной от российской неправительственной организации "Центр "Досье", его близкий родственник работал в СВР.

Шведская общественная телекомпания SVT установила личности 21 сотрудника российской разведки. Не менее 13 из них работали в посольстве России в Стокгольме как минимум до апреля 2022 года. 

Норвежская компания NRK заявила о выявлении 38 агентов разведки, которые работают или работали в посольствах России в странах Северной Европы. Большинство из них покинули страны, где они работали, но по крайней мере 13 человек все еще активны. 

По оценке финской полиции охраны, треть дипломатов в российском посольстве на самом деле являются разведчиками. Используя работу в посольстве как прикрытие, разведчики получают дипломатическую неприкосновенность, поэтому им не грозит уголовное преследование. Источник в разведке сообщил, что полиция охраны несколько раз вмешивалась в попытки спецслужб РФ установить контакт с россиянами, проживающими в Финляндии.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года европейские государства объявили о массовой высылке российских дипломатов. Эта практика продолжилась и в 2023 году. Так, в апреле Норвегия выслала не менее 15 сотрудников российских разведслужб, находившихся в стране, Швеция депортировала пятерых российских дипломатов, действия которых "противоречили их дипломатическому статусу".

В марте 2023-го власти Польши сообщили о ликвидации шпионской сети, которая работала на РФ и должна была вести подготовку к диверсионной деятельности. Спецслужбы задержали 12 человек в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть. По информации министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского, подозреваемые, которые базировались возле военного аэропорта Жешув-Ясенка, готовились к саботажным действиям, направленным на то, чтобы парализовать поставки оборудования, оружия и помощи в Украину.

Кроме Польши, отмечало издание Politico, за последний год агенты, работающие на спецслужбы России, были также задержаны в Болгарии, Словакии, Албании, Нидерландах, Германии, Швеции и Норвегии.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Швеция, посольство, Норвегия, шпионаж, Финляндия, разведчики, расследование, Европа, дипломаты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Галина ГРИШИНА
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Как выглядит на ногтях разной длины базовый маникюр со светлым лаком. Фото
Как выглядит на ногтях разной длины базовый маникюр со светлым лаком. Фото
33-летний Рэдклифф и его 38-летняя избранница впервые стали родителями – СМИ
33-летний Рэдклифф и его 38-летняя избранница впервые стали родителями – СМИ
Галина ГРИШИНА
Данилко о программе "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы
Данилко о программе "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы
Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"
Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"
Галина ГРИШИНА
Цукерберг сделал селфи в тренажерном зале со своей самой младшей дочерью, которая родилась месяц назад
Цукерберг сделал селфи в тренажерном зале со своей самой младшей дочерью, которая родилась месяц назад
Галина ГРИШИНА
Кот Степан в Харькове женился на кошке-француженке и показал свидетельство о браке. Избранница кота-блогера младше его на 13 лет
Кот Степан в Харькове женился на кошке-француженке и показал свидетельство о браке. Избранница кота-блогера младше его на 13 лет
Галина ГРИШИНА
  Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть
  Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть
Галина ГРИШИНА
Этот дизайн маникюра самый легкий в уходе и выгодный финансово. Идеи для вдохновения
Этот дизайн маникюра самый легкий в уходе и выгодный финансово. Идеи для вдохновения
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (118271)
2
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (96677)
3
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (61145)
4
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (55709)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (51152)
6
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (45874)
7
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (45580)
8
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (42867)
 
 
 
 