Десятки российских дипломатов в Северной Европе могут быть шпионами под прикрытием – СМИ

Журналистам удалось раскрыть личности десятков сотрудников российских диппредставительств, которые работают на российскую Службу внешней разведки (СВР), военную разведку (ГРУ) или Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ).

Yle установило личности минимум трех российских разведчиков, работавших в Финляндии. Один из них – Дмитрий Оторочкин, который служил третьим секретарем посольства. Он перешел из Финляндии на службу в российское посольство в Копенгагене. Дания объявила Оторочкина персоной нон грата весной 2022 года. В соцсети "ВКонтакте" у него было три страницы с разными именами. После запроса Yle в посольство России о разведдеятельности "дипломата" из профилей были удалены некоторые фото. Еще один установленный разведчик под прикрытием – Владимир Комаров, который до апреля 2022 года работал советником посольства РФ в Хельсинки. В российских базах данных в качестве его адреса указан адрес штаб-квартиры российской военной разведки в Москве.

Третий высланный разведчик ГРУ – Дмитрий Двинянинов, служивший помощником посольства, ранее он работал в российском научно-исследовательском институте, разрабатывающем космическую технику. По информации, полученной от российской неправительственной организации "Центр "Досье", его близкий родственник работал в СВР.

Шведская общественная телекомпания SVT установила личности 21 сотрудника российской разведки. Не менее 13 из них работали в посольстве России в Стокгольме как минимум до апреля 2022 года.

Норвежская компания NRK заявила о выявлении 38 агентов разведки, которые работают или работали в посольствах России в странах Северной Европы. Большинство из них покинули страны, где они работали, но по крайней мере 13 человек все еще активны.

По оценке финской полиции охраны, треть дипломатов в российском посольстве на самом деле являются разведчиками. Используя работу в посольстве как прикрытие, разведчики получают дипломатическую неприкосновенность, поэтому им не грозит уголовное преследование. Источник в разведке сообщил, что полиция охраны несколько раз вмешивалась в попытки спецслужб РФ установить контакт с россиянами, проживающими в Финляндии.