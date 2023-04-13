Норвегия высылает 15 российских разведчиков из посольства РФ в Осло

Решение правительства основано на том факте, что новая ситуация в области политики безопасности привела к усилению разведывательной угрозы со стороны России, говорится в сообщении.

"Это важная мера по противодействию и сокращению масштабов деятельности российской разведки в Норвегии и тем самым по защите наших национальных интересов", – заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Россияне должны покинуть Норвегию в ближайшее время. Страна не будет выдавать визы сотрудникам разведки, которые обращаются за визой. По словам министра, Россия представляет собой самую большую разведывательную угрозу в Норвегии.

" Мы относимся к этому серьезно и сейчас принимаем меры по противодействию деятельности российской разведки в этой стране. Мы не позволим российским разведчикам действовать под дипломатическим прикрытием в Норвегии", – сказала Хюитфельдт.

Деятельность этих сотрудников разведки отслеживалась в течение определенного времени, отметили в МИД. Это решение принято в дополнение к решению по трем российским разведчикам, которые должны были покинуть Норвегию в апреле 2022 года.