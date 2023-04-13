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Норвегия высылает 15 российских разведчиков из посольства РФ в Осло

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Из российского посольства в Осло высылают сотрудников
Из российского посольства в Осло высылают сотрудников
Фото: wikipedia.org

Норвегия объявила 15 сотрудников разведки, работающих в посольстве России в Осло, персонами нон грата,потому что они вели "деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом". Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Норвегии 13 апреля.

Решение правительства основано на том факте, что новая ситуация в области политики безопасности привела к усилению разведывательной угрозы со стороны России, говорится в сообщении.

"Это важная мера по противодействию и сокращению масштабов деятельности российской разведки в Норвегии и тем самым по защите наших национальных интересов", – заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Россияне должны покинуть Норвегию в ближайшее время. Страна не будет выдавать визы сотрудникам разведки, которые обращаются за визой. По словам министра, Россия представляет собой самую большую разведывательную угрозу в Норвегии.

" Мы относимся к этому серьезно и сейчас принимаем меры по противодействию деятельности российской разведки в этой стране. Мы не позволим российским разведчикам действовать под дипломатическим прикрытием в Норвегии", – сказала Хюитфельдт.

Деятельность этих сотрудников разведки отслеживалась в течение определенного времени, отметили в МИД. Это решение принято в дополнение к решению по трем российским разведчикам, которые должны были покинуть Норвегию в апреле 2022 года.

Контекст:

В МИД Норвегии отметили, что многие европейские страны в последнее время сократили количество российских разведчиков, находящихся под дипломатическим прикрытием, и ужесточили визовый режим в отношении российских разведчиков.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Норвегия, разведчики, дипломаты
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