ВМС Норвегии фиксируют усиление военной активности России на Крайнем Севере – СМИ

Канал получил доступ к большому количеству видеоматериалов шведских ВМС, на которых запечатлены российские подводные лодки и самолеты.

Отмечается, что подлодки типа "Северодвинск" и "Долгорукий" регулярно действуют в Северной Атлантике и южнее. Командующий ВМС Норвегии Руне Андерсен считает, что они могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе. По его словам, это малошумные лодки, оснащенные современными ракетами.

"Мы видим, что российские подводные лодки сейчас действуют иначе, чем 10 лет назад", – сказал Андерсен. Он охарактеризовал действия РФ как более непредсказуемые и агрессивные.

По словам норвежских офицеров, российские подводные лодки, корабли и самолеты в этом районе, по-видимому, ведут наблюдение за газопроводами, сообщает NBC News.

"Они в этом районе. Они ходят туда и обратно. Они следят за трубопроводом", – сказал Андерсен.

Представитель норвежского военно-морского флота Тиррелл Херланд назвал это "подозрительной деятельностью".

В настоящее время ВМС Норвегии не располагают информацией о конкретных угрозах для объектов критической инфраструктуры, однако страна экспортирует газ в Европу, поэтому опасается за газопроводы после взрывов на российских "Северных потоках".

Норвегия в настоящее время обеспечивает от 30% до 40% потребностей Европы в природном газе по сравнению с примерно 20% до вторжения в Украину, отмечает NBC News. Кроме того, подводные кабели в Северном море являются частью важной глобальной коммуникационной сети, которая обеспечивает передачу данных по всей планете.