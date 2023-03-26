ВМС Норвегии фиксируют усиление военной активности России на Крайнем Севере – СМИ

Канал получил доступ к большому количеству видеоматериалов шведских ВМС, на которых запечатлены российские подводные лодки и самолеты.
Отмечается, что подлодки типа "Северодвинск" и "Долгорукий" регулярно действуют в Северной Атлантике и южнее. Командующий ВМС Норвегии Руне Андерсен считает, что они могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе. По его словам, это малошумные лодки, оснащенные современными ракетами.
"Мы видим, что российские подводные лодки сейчас действуют иначе, чем 10 лет назад", – сказал Андерсен. Он охарактеризовал действия РФ как более непредсказуемые и агрессивные.
По словам норвежских офицеров, российские подводные лодки, корабли и самолеты в этом районе, по-видимому, ведут наблюдение за газопроводами, сообщает NBC News.
"Они в этом районе. Они ходят туда и обратно. Они следят за трубопроводом", – сказал Андерсен.
Представитель норвежского военно-морского флота Тиррелл Херланд назвал это "подозрительной деятельностью".
В настоящее время ВМС Норвегии не располагают информацией о конкретных угрозах для объектов критической инфраструктуры, однако страна экспортирует газ в Европу, поэтому опасается за газопроводы после взрывов на российских "Северных потоках".
Норвегия в настоящее время обеспечивает от 30% до 40% потребностей Европы в природном газе по сравнению с примерно 20% до вторжения в Украину, отмечает NBC News. Кроме того, подводные кабели в Северном море являются частью важной глобальной коммуникационной сети, которая обеспечивает передачу данных по всей планете.
В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.
На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.
Путин заявлял, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.
Западные разведки знают имя предполагаемого спонсора операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", написала 8 марта 2023 года The Times.
7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.
В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.
В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.