После подрыва "Северного потока" ЕС усилит патрули и военные учения для охраны морской инфраструктуры

По данным издания, 10 марта ЕС должен обнародовать новую морскую стратегию, которая включает комплексный план действий по усилению наблюдения за стратегическими объектами со стороны военных и береговой охраны.

"После того, что произошло с "Северным потоком – 2", [ЕС нуждается] в усилении мониторинга и защиты критической морской инфраструктуры и судов от физических и киберугроз", – сказал Синкевичус.

Еврокомиссар добавил, что атака на трубопроводы показала необходимость повышенной бдительности и в нынешних обстоятельствах ЕС "не может ничего исключать".

"Конечно, мы должны быть готовы. 24 февраля 2022 года мир изменился. Что тоже изменилось, так это ситуация с нашей безопасностью", – добавил он.

Синкявичюс отметил, что возможными целями диверсий являются плавучие блоки хранения сжиженного газа в Европе. Предложенный им план предполагает поиск неразорвавшихся боеприпасов и мин в море, в том числе в Черном, но после окончания войны.

"Мнения сотрудников западной разведки разделились по поводу того, российские агенты или группа, которая поддерживает Украину, ответственны за нападение на газопроводы", – пишет Financial Times, отмечая, что Дания, Швеция и Германия все еще расследуют инцидент.