После подрыва "Северного потока" ЕС усилит патрули и военные учения для охраны морской инфраструктуры

По данным издания, 10 марта ЕС должен обнародовать новую морскую стратегию, которая включает комплексный план действий по усилению наблюдения за стратегическими объектами со стороны военных и береговой охраны.
"После того, что произошло с "Северным потоком – 2", [ЕС нуждается] в усилении мониторинга и защиты критической морской инфраструктуры и судов от физических и киберугроз", – сказал Синкевичус.
Еврокомиссар добавил, что атака на трубопроводы показала необходимость повышенной бдительности и в нынешних обстоятельствах ЕС "не может ничего исключать".
"Конечно, мы должны быть готовы. 24 февраля 2022 года мир изменился. Что тоже изменилось, так это ситуация с нашей безопасностью", – добавил он.
Синкявичюс отметил, что возможными целями диверсий являются плавучие блоки хранения сжиженного газа в Европе. Предложенный им план предполагает поиск неразорвавшихся боеприпасов и мин в море, в том числе в Черном, но после окончания войны.
"Мнения сотрудников западной разведки разделились по поводу того, российские агенты или группа, которая поддерживает Украину, ответственны за нападение на газопроводы", – пишет Financial Times, отмечая, что Дания, Швеция и Германия все еще расследуют инцидент.
В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.
На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.
Путин заявлял, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недопоставку газа европейским потребителям.
Западные разведки знают имя предполагаемого спонсора операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", написала 8 марта The Times.
7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина. В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины".
В Белом доме и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.
В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.