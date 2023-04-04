Кремль пытается возродить шпионские сети в Европе, чтобы остановить поставки оружия в Украину

По данным издания, российская Служба внешней разведки и ее военная разведывательная служба активно пытаются восстановить шпионские сети, особенно интересуясь военной помощью Украине.

То, что более 400 скрытых сотрудников разведки были изгнаны из Европы после вторжения в Украину, в том числе из Франции, Бельгии и Германии, глава британской службы безопасности MI5 Кен МакКаллум назвал "самым значительным стратегическим ударом" по Москве в новейшей истории. Это резко сократило охват и возможности Кремля в ЕС, считает он.

Politico пишет, что европейские спецслужбы не останавливаются на достигнутом, понимая, что руководители разведки РФ пытаются найти способы компенсировать огромную потерю шпионов из посольств, которым, среди прочего, было поручено "выискивать таланты" среди местных жителей для вербовки и запускать "кротов".

Директор департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис в интервью газете сказал, что "российские спецслужбы стремятся восстановить или создать новые возможности для своей разведывательной деятельности в Европе" и изучают другие методы сбора разведданных, в том числе кибернетические и онлайн-операции.

По словам Яунишкиса, приоритетом российских шпионов является контроль за производством и поставками западного оружия в Украину.

"Россия проводила кампании по вербовке, где и когда могла. К гражданам Литвы обращаются и вербуют во время поездок в Россию или Беларусь", – отметил он.

Авторы статьи отмечают, что замечания Яунишкиса прозвучали всего через несколько недель после того, как Польша объявила о ликвидации шпионской группы, работавшей на российскую разведку, которая устанавливала камеры на железнодорожных путях для наблюдения за поставками западного оружия и боеприпасов, предназначенных Украине.

"Министр национальной обороны Мариуш Блащак предположил, что группа проникла из соседней Беларуси, и согласно местным сообщениям, среди арестованных были граждане Беларуси. И что еще более обескураживает – министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил на пресс-конференции, что подозреваемые, которые базировались возле военного аэропорта Жешув-Ясенка, готовились к саботажным действиям, направленным на то, чтобы парализовать поставки оборудования, оружия и помощи в Украину", – говорится в статье.