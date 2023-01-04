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В Германии действует сеть российских агентов, которая пытается ухудшить отношения ФРГ с Украиной – СМИ

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Журналисты Reuters установили личности некоторых ключевых фигур, связанных с продвижением российских нарративов в Германии
Журналисты Reuters установили личности некоторых ключевых фигур, связанных с продвижением российских нарративов в Германии
Фото: depositphotos.com

В Германии действует сеть российских агентов, связанных с госведомствами РФ, которые пытаются изменить политический курс страны и настроить Германию против Украины. Об этом говорится в расследовании агентства Reuters от 3 января.

Журналисты установили личности некоторых ключевых фигур, связанных с продвижением российских нарративов в Германии. Один из них – бывший российский офицер Макс Шлунд (до переезда в Германию его звали Ростислав Теслюк). По данным агентства, в последние месяцы он ездил на оккупированные территории Украины, а недавно российское государственное учреждение оплатило ему билет на самолет в Москву на конференцию Путина.

Также в акциях принимает участие партнерша Шлунда Елена Колбасникова. Она родом из Украины, но сейчас живет в Германии. Колбасникова стала популярной среди пророссийского немецкого движения в 2022 году, когда заявила, что ее якобы уволили с работы из-за русофобии. Шлунд и Колбасникова уже организовали несколько пророссийских акций.

Еще один мужчина – Андрей Харьковский. Он связан с "Союзом казаков-воинов России и зарубежья", который имеет десятки отделений в России и за рубежом. Харьковский родом из Томской области России, ныне проживает в Тройсдорфе.

Также журналисты установили личность еще одного пророссийского агитатора. Олег Еременко – владелец строительного бизнеса в Берлине, член правления организации под названием "Десант", состоящего из бывших российских военнослужащих. В разговоре с Reuters он подтвердил, что сотрудничал с российской военной разведкой ГРУ. Журналисты также нашли в сети его общее фото с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным.

Агентство также выяснило, что российскую повестку дня в Германии продвигает администратор немецкоязычного Telegram-канала Putin Fanclub Вячеслав Сейвальд. В соцсетях он публично поддерживал неонацизм, выражал приверженность "Альтернативе для Германии" и фигурировал в докладе баварской спецслужбы как поддерживающий антисемитские теории заговора.

Также на митинге в Кельне Reuters узнало мотоциклиста из Восточной Германии Яна Риделя, который возглавляет группу под названием "Немецко-российские души", публикует в интернете сообщения о зверствах украинской армии и собирает деньги для российской байкерской банды "Ночные волки", которая находится под санкциями США и ЕС за поддержку войны Путина.

В расследовании Reuters говорится, что многие громкие агитаторы действуют в Германии под псевдонимами и имеют фейковые документы. Они связаны либо с российскими подсанкционными организациями, либо с ультраправыми движениями.

Контекст:

В августе прошлого года издание Spiegel писало, что Федеральная служба по защите конституции Германии ожидает усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Берлин, Москва, пропаганда, ГРУ, боевики, расследование, журналисты, война России против Украины, акция
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