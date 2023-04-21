Шпионская сеть РФ в Польше: арестованы еще три предполагаемых участника

По обвинению Люблинской национальной прокуратуры суд арестовал трех человек, подозреваемых в сознании преступной группы и шпионаже против Польши. Следствие считает, что они незаконно собирали информацию о путях поставок военной помощи Украине и готовили диверсии.
15-го и 28 марта спецслужбы уже заявляли о задержании девяти человек по этому делу. Суд продлил им сроки ареста, сообщает Rmf24.
В Агентстве внутренней безопасности рассказали журналистам, что группа представляла собой целую шпионскую сеть. Ее участники устанавливали камеры вдоль маршрутов движения транспорта с оружием, а также вешали на транспорт GPS-передатчики.
"Поиск остальных участников сети, а также камер и GPS-передатчиков все еще продолжается. Спецслужбы проверяют путепроводы и мосты на ключевых путях, ведущих к границе с Украиной, на наличие установленного электронного оборудования. Также обследуются складские помещения вблизи железнодорожных путей, сданные в аренду после начала войны", – говорится в статье.
Особое внимание правоохранители уделяют поиску шпионского оборудования на восточном участке автомагистрали А4 в Подкарпатье и на автостоянках вдоль этого маршрута.
О ликвидации сети, которая работала на РФ и должна была вести подготовку к диверсионной деятельности в Польше, СМИ сообщили 15 марта. Спецслужбы задержали шесть человек, которые, по данным журналистов, являются иностранцами "из-за восточной границы". Предполагаемых шпионов арестовали в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.
28 марта ABW задержало еще трех человек, которые фигурируют в деле о российской шпионской сети. Координатор спецслужб Польши Станислав Жарына рассказал, что речь идет о людях, которые выполняли "конкретные задачи" российских спецслужб – вели "типично разведывательную деятельность" и распространяли антипольскую пропаганду.