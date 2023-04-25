Швеция объявила персонами нон грата пятерых российских дипломатов

В Швеции подеркнули, что деятельность россиян несовместима с их дипломатическим статусом Фото: pixabay.com

Глава шведской дипломатии объяснил, что россиян высылают потому, что их деятельность на территории Швеции "была несовместима с их дипломатическим статусом".

Телеканал отмечает, что посла РФ в Швеции Виктора Татаринцева вызывали сегодня в МИД, чтобы сообщить о необходимости выслать из Швеции пятерых сотрудников российского посольства.

Татаринцев отказался комментировать ситуацию журналистам SVT.

Телеканал объяснил, что последний раз Швеция высылала предполагаемых "сотрудников российской разведки" в апреле 2022 года, тогда персонами нон грата объявили трех россиян.