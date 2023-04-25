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ПОЛИТИКА

Швеция объявила персонами нон грата пятерых российских дипломатов

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В Швеции подеркнули, что деятельность россиян несовместима с их дипломатическим статусом
В Швеции подеркнули, что деятельность россиян несовместима с их дипломатическим статусом
Фото: pixabay.com

Пять российских дипломатов, которые работают в Швеции, покинут эту страну, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем шведскому телеканалу SVT в интервью, выдержки из которого были опубликованы 25 апреля.

Глава шведской дипломатии объяснил, что россиян высылают потому, что их деятельность на территории Швеции "была несовместима с их дипломатическим статусом".

Телеканал отмечает, что посла РФ в Швеции Виктора Татаринцева вызывали сегодня в МИД, чтобы сообщить о необходимости выслать из Швеции пятерых сотрудников российского посольства.

Татаринцев отказался комментировать ситуацию журналистам SVT.

Телеканал объяснил, что последний раз Швеция высылала предполагаемых "сотрудников российской разведки" в апреле 2022 года, тогда персонами нон грата объявили трех россиян.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года европейские государства объявили о массовой высылке российских дипломатов.

28 марта 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные 620 сотрудников ФСБ РФ, которые действуют на территории Европы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Швеция, посольство, персона нон грата, дипломаты, россияне
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