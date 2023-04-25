Швеция объявила персонами нон грата пятерых российских дипломатов

Глава шведской дипломатии объяснил, что россиян высылают потому, что их деятельность на территории Швеции "была несовместима с их дипломатическим статусом".
Телеканал отмечает, что посла РФ в Швеции Виктора Татаринцева вызывали сегодня в МИД, чтобы сообщить о необходимости выслать из Швеции пятерых сотрудников российского посольства.
Татаринцев отказался комментировать ситуацию журналистам SVT.
Телеканал объяснил, что последний раз Швеция высылала предполагаемых "сотрудников российской разведки" в апреле 2022 года, тогда персонами нон грата объявили трех россиян.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года европейские государства объявили о массовой высылке российских дипломатов.
28 марта 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные 620 сотрудников ФСБ РФ, которые действуют на территории Европы.