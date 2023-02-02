Австрия решила выслать российских дипломатов за действия, несовместимые с дипломатическим статусом

Сообщается, что два представителя российского посольства в Австрии совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом, их объявили персонами нон грата.
Еще двое россиян, которые работали в российском постоянном представительстве при ООН в Вене, совершили действия, несовместимые с уставом организации, отмечается в сообщении.
Дипломаты должны покинуть страну до 8 февраля. Других подробностей министерство не сообщило.
Statement of the Austrian Foreign Ministry on four Russian diplomats in Vienna https://t.co/LBmOMNzHeU pic.twitter.com/W0hdqsbP97— MFA Austria (@MFA_Austria) February 2, 2023