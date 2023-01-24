Россия пообещала "жестко отреагировать" на решение Латвии о понижении уровня дипотношений

"Такое проявление очередных недружественных шагов Риги никого не удивляет. Они представляют собой закономерный итог политики латвийской правящей верхушки по последовательному разрушению двусторонних отношений. Последствия этого для страны и ее жителей явно власти не заботят. Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия", – говорится в сообщении.
В МИД РФ считают, что причина ухудшения ее отношений со странами Балтии – это "русофобия" и "враждебное отношение" ко всему, что связано с Россией. Аргументы латвийской стороны они назвали "несостоятельными и надуманными".
23 января министерство иностранных дел РФ сообщило, что высылает посла Эстонии в связи с решением понизить уровень дипломатических отношений с Эстонской Республикой. В заявлении говорится, что Эстония предприняла "новый недружественный шаг" по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне. В сообщении говорится, что руководство Эстонии якобы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Кроме того, в РФ заявили о "тотальной русофобии" и "культивировании враждебности" со стороны Эстонии.
Это было вызвано тем, что Эстония 11 января оповестила посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллинне до 1 февраля.
В тот же день глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что с 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией.
У Литвы уровень дипломатических отношений был снижен в апреле 2023 года. Литва приняла такое решение в ответ на агрессивные действия России на Украине. Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас отозван из Москвы, посол России в Вильнюсе был выслан из Литвы.