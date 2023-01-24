Россия пообещала "жестко отреагировать" на решение Латвии о понижении уровня дипотношений

"Такое проявление очередных недружественных шагов Риги никого не удивляет. Они представляют собой закономерный итог политики латвийской правящей верхушки по последовательному разрушению двусторонних отношений. Последствия этого для страны и ее жителей явно власти не заботят. Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия", – говорится в сообщении.

В МИД РФ считают, что причина ухудшения ее отношений со странами Балтии – это "русофобия" и "враждебное отношение" ко всему, что связано с Россией. Аргументы латвийской стороны они назвали "несостоятельными и надуманными".