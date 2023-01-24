ГОРДОН
 
 
МИР

Россия пообещала "жестко отреагировать" на решение Латвии о понижении уровня дипотношений

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МИД РФ возмутились решением Литвы
В МИД РФ возмутились решением Литвы
Фото: wikipedia.org

В министерстве иностранных дел России негативно отреагировали на решение Латвии понизить уровень дипломатических отношений между двумя странами. Реакция МИД РФ опубликована на сайте ведомства 24 января.

"Такое проявление очередных недружественных шагов Риги никого не удивляет. Они представляют собой закономерный итог политики латвийской правящей верхушки по последовательному разрушению двусторонних отношений. Последствия этого для страны и ее жителей явно власти не заботят. Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия", – говорится в сообщении.

В МИД РФ считают, что причина ухудшения ее отношений со странами Балтии – это "русофобия" и "враждебное отношение" ко всему, что связано с Россией. Аргументы латвийской стороны они назвали "несостоятельными и надуманными".

Контекст:

23 января министерство иностранных дел РФ сообщило, что высылает посла Эстонии в связи с решением понизить уровень дипломатических отношений с Эстонской Республикой. В заявлении говорится, что Эстония предприняла "новый недружественный шаг" по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне. В сообщении говорится, что руководство Эстонии якобы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Кроме того, в РФ заявили о "тотальной русофобии" и "культивировании враждебности" со стороны Эстонии.

Это было вызвано тем, что Эстония 11 января оповестила посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллинне до 1 февраля.

В тот же день глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что с 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией.

У Литвы уровень дипломатических отношений был снижен в апреле 2023 года. Литва приняла такое решение в ответ на агрессивные действия России на Украине. Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас отозван из Москвы, посол России в Вильнюсе был выслан из Литвы.

Теги: Россия, Латвия, страны Балтии, дипломатические отношения, дипломаты, послы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Галина ГРИШИНА
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
Галина ГРИШИНА
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Галина ГРИШИНА
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
Галина ГРИШИНА
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Галина ГРИШИНА
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (176641)
2
Сопонару показала себя без одежды и белья (172809)
3
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (54649)
4
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (43827)
5
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (36592)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (34412)
7
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (30805)
8
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30743)
 
 
 
 