Министр обороны Латвии впервые с момента назначения посетила Украину

Для Мурниеце это первый визит в Украину в должности министра обороны Фото: Верховна Рада України / Telegram

Спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркнул, что Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности спикера Сейма Латвии.

"Обсудили формулу мира президента Владимира Зеленского. Выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов. Подчеркнул важность консолидации международной поддержки и создания механизмов для привлечения российских преступников к ответственности за преступления в Украине", – рассказал Стефанчук.

Также, по его словам, стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины.

"Заручился поддержкой именно обороноспособности Украины, предметно обсудив необходимые для дальнейшей борьбы виды вооружения", – добавил Стефанчук.