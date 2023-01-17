ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Министр обороны Латвии впервые с момента назначения посетила Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для Мурниеце это первый визит в Украину в должности министра обороны
Для Мурниеце это первый визит в Украину в должности министра обороны
Фото: Верховна Рада України / Telegram

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце впервые с момента своего назначения прибыла в Украину. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Верховной Рады.

Спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркнул, что Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности спикера Сейма Латвии.

"Обсудили формулу мира президента Владимира Зеленского. Выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов. Подчеркнул важность консолидации международной поддержки и создания механизмов для привлечения российских преступников к ответственности за преступления в Украине", – рассказал Стефанчук.

Также, по его словам, стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины.

"Заручился поддержкой именно обороноспособности Украины, предметно обсудив необходимые для дальнейшей борьбы виды вооружения", – добавил Стефанчук.

Контекст:

Латвия потратила на помощь Украине 0,93% своего ВВП, заявил президент Латвии Эгилс Левитс. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

В интервью Bloomberg Левитс заявлял, что российское военное вторжение в Украину должно быть рассмотрено специальным трибуналом вне зависимости от того, будут ли присутствовать на скамье подсудимых президент РФ и другие политические и военные лидеры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Латвия, вооружение, Инара Мурниеце, Руслан Стефанчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару в белье
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару в белье
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
Актер фильма "Корсаж" Тайхтмайстер обвиняется в хранении детской порнографии
Актер фильма "Корсаж" Тайхтмайстер обвиняется в хранении детской порнографии
Комедия "Сусідка" за две недели в прокате собрала более 5,4 млн грн
Комедия "Сусідка" за две недели в прокате собрала более 5,4 млн грн
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (161617)
2
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (151834)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (123945)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (101511)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (87084)
6
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (45978)
7
Умерла актриса Инна Чурикова (44191)
8
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (27496)
 
 
 
 