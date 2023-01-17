Министр обороны Латвии впервые с момента назначения посетила Украину

Спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркнул, что Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности спикера Сейма Латвии.
"Обсудили формулу мира президента Владимира Зеленского. Выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов. Подчеркнул важность консолидации международной поддержки и создания механизмов для привлечения российских преступников к ответственности за преступления в Украине", – рассказал Стефанчук.
Также, по его словам, стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины.
"Заручился поддержкой именно обороноспособности Украины, предметно обсудив необходимые для дальнейшей борьбы виды вооружения", – добавил Стефанчук.
Латвия потратила на помощь Украине 0,93% своего ВВП, заявил президент Латвии Эгилс Левитс. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.
В интервью Bloomberg Левитс заявлял, что российское военное вторжение в Украину должно быть рассмотрено специальным трибуналом вне зависимости от того, будут ли присутствовать на скамье подсудимых президент РФ и другие политические и военные лидеры.