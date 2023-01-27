Российский МИД высылает посла Латвии. Перед этим Латвия объявила о понижении дипотношений с РФ

"Послу Латвии Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель. Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия", – говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что двусторонние связи между Россией и Латвией "и так уже во многом разрушены". Причиной этого в министерстве назвали якобы "зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование наших соотечественников".