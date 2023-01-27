Российский МИД высылает посла Латвии. Перед этим Латвия объявила о понижении дипотношений с РФ

"Послу Латвии Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель. Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия", – говорится в сообщении.
В МИД РФ добавили, что двусторонние связи между Россией и Латвией "и так уже во многом разрушены". Причиной этого в министерстве назвали якобы "зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование наших соотечественников".
23 января министерство иностранных дел РФ сообщило, что высылает посла Эстонии в связи с решением понизить уровень дипломатических отношений с Эстонской Республикой. В заявлении говорится, что Эстония предприняла "новый недружественный шаг" по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне. В сообщении говорится, что руководство Эстонии якобы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Кроме того, в РФ заявили о "тотальной русофобии" и "культивировании враждебности" со стороны Эстонии.
Это было вызвано тем, что Эстония 11 января оповестила посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллинне до 1 февраля.
В тот же день глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что с 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией.