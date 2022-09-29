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Черногория объявила персонами нон грата шестерых российских дипломатов

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За два месяца из посольства России в Черногории дипломатов высылают второй раз
За два месяца из посольства России в Черногории дипломатов высылают второй раз
Фото: ЕРА

Шесть сотрудников российского посольства в Черногории должны покинуть страну, объявил 29 сентября в Twitter МИД Черногории.

"Министерство иностранных дел объявило шесть дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата в связи с их деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях и отношениях взаимной признательности и уважения между двумя странами", – сказано в твите.

В ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях говорится, что "государство пребывания может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является персоной нон грата".

12 августа МИД Черногории объявил персоной нон грата одного российского дипломата. Российский МИД тогда ответил, что "на этот враждебный жест Подгорицы будет дан соответствующий ответ".

Контекст:

С 24 февраля, когда Россия масштабно вторглась в Украину, только по 8 апреля ООН, Евросоюз и 26 государств выслали в общей сложности 443 дипломатических сотрудника России, сообщало Министерство иностранных дел Украины. Российских дипломатов высылали и после этой даты.

Больше всего россиян выслали Польша (45), Германия (40) и Словакия (38).

28 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные 620 сотрудников ФСБ РФ, которые действуют на территории Европы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, посольство, Черногория, персона нон грата, дипломаты, россияне
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