Черногория объявила персонами нон грата шестерых российских дипломатов

За два месяца из посольства России в Черногории дипломатов высылают второй раз Фото: ЕРА

"Министерство иностранных дел объявило шесть дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата в связи с их деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях и отношениях взаимной признательности и уважения между двумя странами", – сказано в твите.

Ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je 6 diplomata Ambasade Ruske Federacije akreditovanih u Crnoj Gori personama non grata, zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa Be * kom konvencijom o diplomatskim odnosima i odnosima me * usobnog uva * avanja i poštovanja dvije dr * ave. — MFA Montenegro (@MFA_MNE) September 29, 2022

В ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях говорится, что "государство пребывания может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является персоной нон грата".

12 августа МИД Черногории объявил персоной нон грата одного российского дипломата. Российский МИД тогда ответил, что "на этот враждебный жест Подгорицы будет дан соответствующий ответ".