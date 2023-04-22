В МИД ФРГ массовую высылку российских дипломатов объяснили намерением сократить присутствие спецслужб РФ

Дипломаты Германии подчеркнули, что "присутствие спецслужб" следует сократить и это уже происходит.
В МИД ФРГ объяснили, что "в течение последних нескольких недель" правительство вело переговоры с российской стороной о присутствии россиян в дипломатических представительствах и целью этих переговоров было "сокращение присутствия российской разведки в Германии".
22 апреля МИД РФ сообщил, что Германия высылает более 20 российских дипломатов, а РФ в ответ объявляет персонами нон грата столько же немецких дипломатов, работающих в России.
По данным немецкого издания Bild, покинуть Россию вынуждены 34 немецких дипломата из примерно 90, которые работают в Москве.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года европейские государства объявили о массовой высылке российских дипломатов.
28 марта 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные 620 сотрудников ФСБ РФ, которые действуют на территории Европы.