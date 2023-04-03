В России суд приостановил работу школы, где учатся дети дипломатов Великобритании, Канады и США

Школа была основана для детей дипломатов в 1949 году Фото: EPA

Школу признали виновной в нарушении требований к ведению общеобразовательной деятельности в России – "осуществлении деятельности, не связанной с получением прибыли, без специального разрешения или лицензии", и "деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией".

Приостановление деятельности на 90 суток – самое суровое наказание, которое предусмотрено перечисленными нарушениями, отмечает РБК.

Решение суда принято по итогам проверки прокуратуры от 28 февраля, пишет "Коммерсантъ". Прокуратура заявляла, что в школе не разработано дополнительное обучение на основе программ обучения Международного бакалавриата и образовательных стандартов Common Core State Standart (стандарты США). Также утверждалось, что к обучению были допущены преподаватели без документов об образовании и соответствующей квалификации.

Директор школы Магомед Баширов на суде настаивал, что руководство приняло все меры для выполнения лицензионных требований.