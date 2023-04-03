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В России суд приостановил работу школы, где учатся дети дипломатов Великобритании, Канады и США

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Школа была основана для детей дипломатов в 1949 году
Школа была основана для детей дипломатов в 1949 году
Фото: EPA

Тушинский районный суд Москвы на 90 дней приостановил работу Англо-американской школы, где учатся дипломаты нескольких западных стран. Об этом 2 апреля сообщили российскому изданию РБК в пресс-службе суда.

Школу признали виновной в нарушении требований к ведению общеобразовательной деятельности в России – "осуществлении деятельности, не связанной с получением прибыли, без специального разрешения или лицензии", и "деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией".

Приостановление деятельности на 90 суток – самое суровое наказание, которое предусмотрено перечисленными нарушениями, отмечает РБК.

Решение суда принято по итогам проверки прокуратуры от 28 февраля, пишет "Коммерсантъ". Прокуратура заявляла, что в школе не разработано дополнительное обучение на основе программ обучения Международного бакалавриата и образовательных стандартов Common Core State Standart (стандарты США). Также утверждалось, что к обучению были допущены преподаватели без документов об образовании и соответствующей квалификации.

Директор школы Магомед Баширов на суде настаивал, что руководство приняло все меры для выполнения лицензионных требований.

Контекст:

Англо-американская школа – международная дневная школа, учрежденная посольствами США, Великобритании и Канады в 1949 году. Сейчас в ней обучаются около 1200 детей из более чем 60 стран, обучение ведется на английском языке по международной программе, пишет "Радио Свобода". По данным "Коммерсанта", русскоговорящие ученики составляют 20% от общего числа.

Школа аккредитована Ассоциацией школ и колледжей Новой Англии (NEASC), Советом международных школ (CIS) и образовательным фондом "Международный бакалавриат".

Теги: Россия, США, образование, Великобритания, Канада, посольство, прокуратура, Москва, школьники, дипломаты, суд, школа
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