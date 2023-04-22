В РФ сообщили о массовой высылке ее дипломатов из ФРГ. СМИ пишут, что в Берлин прилетал борт со спецразрешением

"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии", – говорится в сообщении.
МИД РФ заявил, что "решительно осуждает" действия Берлина и "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств".
Российское внешнеполитическое ведомство уточнило, что о высылке немецких дипломатов оно "официально уведомило" еще 5 апреля посла Германии в России Гезу Андреаса фон Гайра.
В комментарии "РИА Новости" спикер МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Россия высылает "более 20 немецких дипломатов" и столько же российских дипломатов из Германии высылает Берлин.
"Німецька хвиля" сообщила 22 апреля со ссылкой на dpa, что в этот день утром из Москвы в Берлин прибыл со "специальным дипломатическим разрешением" (данные из МИД ФРГ) российский самолет Ил-96-300 и через несколько часов улетел в обратном направлении.
Радиостанция подчеркнула, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия закрыла свое воздушное пространство для перевозчиков из РФ.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года европейские государства объявили о массовой высылке российских дипломатов.
В частности, летом 2022 года в Болгарии персонами нон грата объявили 70 сотрудников представительств РФ в стране.
В конце марта 2023 года Нидерланды выслали 17 сотрудников посольства России, которые, по данным СМИ, занимались шифрованием секретных сообщений, контрразведкой и сбором информации о компьютерных чипах для российской армии. Журналисты выяснили, что восемь из них работали в российской Службе внешней разведки, девять – в службе военной разведки РФ.
28 марта 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные 620 сотрудников ФСБ РФ, которые действуют на территории Европы.