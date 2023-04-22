В РФ сообщили о массовой высылке ее дипломатов из ФРГ. СМИ пишут, что в Берлин прилетал борт со спецразрешением

В РФ сообщили, что Берлин высылает "более 20" россиян Фото: ЕРА

"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии", – говорится в сообщении.

МИД РФ заявил, что "решительно осуждает" действия Берлина и "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств".

Российское внешнеполитическое ведомство уточнило, что о высылке немецких дипломатов оно "официально уведомило" еще 5 апреля посла Германии в России Гезу Андреаса фон Гайра.

В комментарии "РИА Новости" спикер МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Россия высылает "более 20 немецких дипломатов" и столько же российских дипломатов из Германии высылает Берлин.

"Німецька хвиля" сообщила 22 апреля со ссылкой на dpa, что в этот день утром из Москвы в Берлин прибыл со "специальным дипломатическим разрешением" (данные из МИД ФРГ) российский самолет Ил-96-300 и через несколько часов улетел в обратном направлении.

Радиостанция подчеркнула, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия закрыла свое воздушное пространство для перевозчиков из РФ.