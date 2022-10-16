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Высланные из Нидерландов российские дипломаты собирали информацию об электронике для армии РФ – СМИ

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17 российских дипломатов в Нидерландах работали на разведку РФ
17 российских дипломатов в Нидерландах работали на разведку РФ
Фото: depositphotos.com

17 сотрудников посольства России, высланные из Нидерландов в конце марта, занимались шифрованием секретных сообщений, контрразведкой и сбором информации о компьютерных чипах для российской армии. Об этом говорится в общем расследовании нидерландских журналистов из NOS и Nieuwsuur в сотрудничестве с бельгийской газетой De Tijd.

Журналисты выяснили, что восемь из них работали в российской службе внешней разведки, девять – в службе военной разведки.

Источники журналистов в спецслужбах говорят, что одним из ключевых российских шпионов в Нидерландах был 52-летний Сергей Пятницкий. Он руководил шифрованием информации в посольстве РФ. Всего ответственных за это было шестеро, причем им разрешили выйти из посольства только в сопровождении, чтобы они не могли случайно передать тайную информацию кому-то постороннему.

Остальные 11 высланных россиян собирали разведданные или выявляли лиц, "представляющих интерес". Из них двое вербовали сообщников среди нидерландской разведки и контрразведки иностранных стран, в частности ЦРУ. Эти же двое следили, чтобы российские дипломаты не связывались с разведкой Нидерландов.

Также журналисты говорят, что двое других депортированных офицеров разведки обладают знаниями в области военных технологий. Источники в разведке предполагают, что они находились в Нидерландах, в том числе для сбора информации о компьютерных чипах для российской армии. Журналисты отмечают, что Нидерланды известны во всем мире как важный игрок в разработке компьютерных чипов.

Российские разведчики использовали разные прикрытия. Трое из них прибыли в Нидерланды в составе российской делегации в Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Однако они редко, если вообще когда-либо появлялись там. Четверо офицеров ГРУ работали торговыми атташе в небольшом российском торговом представительстве на Музейной площади в Амстердаме. Один из них был заместителем главы представительства.

В расследовании говорится, что многие годы голландские спецслужбы знали, что российские разведчики могут свободно передвигаться по Нидерландам. Однако они ничего не предпринимали, так как понимали, что Москва в ответ вышлет нидерландских дипломатов.

Кроме того, по крайней мере трое российских дипломатов остались работать в посольстве для негласного взаимодействия Амстердама и Москвы по вопросам, например, контртерроризма.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину европейские государства объявили о массовой высылке российских дипломатов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Нидерланды, шпионаж, дипломаты, послы
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