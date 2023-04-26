Буданов оценил риск приостановки военной помощи Украине со стороны партнеров

Буданов заявил, что вести или не вести переговоры со страной-агрессором РФ – решать Украине Скриншот: Телеканал "Рада" / YouTube

"Теоретически – могут [приостановить]. Произойдет ли это на самом деле? Я так не думаю по состоянию на сейчас", – ответил Буданов, пытаясь оценить риск замедления либо приостановки военной помощи Украине в случае, если контрнаступление Украины достигнет лишь ограниченных успехов.

Он добавил, что определенный запас вооружений у ВСУ есть даже при этом сценарии.

"Кроме того, все-таки у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже больше года. Да, мы достаточно зависимы от объемов поставок. Но если какая-то страна (не думаю, что ваш вопрос касается всех стран вместе взятых) решит замедлить темпы – кто-то заменит. Будем находить варианты. Но, в конце концов, я думаю, что так не произойдет", – полагает глава ГУР МО.

По словам разведчика, существующие сейчас объемы поставок хотелось бы увеличить, а темпы – ускорить.

"Это совершенно понятно исходя из тех условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем", – заключил он.

Буданов также прокомментировал сценарий с возможным принуждением Украины к переговорам со стороны партнеров в случае отсутствия должного успеха в ходе контрнаступления.

"Вероятность чего-либо может существовать. Случится ли это? Судьба Украины – в руках Украины. Кто бы нас к чему-то сподвигал, не сподвигал – решать нам. Вот это мой ответ", – подытожил глава ГУР МО.