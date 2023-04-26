Буданов оценил риск приостановки военной помощи Украине со стороны партнеров

"Теоретически – могут [приостановить]. Произойдет ли это на самом деле? Я так не думаю по состоянию на сейчас", – ответил Буданов, пытаясь оценить риск замедления либо приостановки военной помощи Украине в случае, если контрнаступление Украины достигнет лишь ограниченных успехов.
Он добавил, что определенный запас вооружений у ВСУ есть даже при этом сценарии.
"Кроме того, все-таки у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже больше года. Да, мы достаточно зависимы от объемов поставок. Но если какая-то страна (не думаю, что ваш вопрос касается всех стран вместе взятых) решит замедлить темпы – кто-то заменит. Будем находить варианты. Но, в конце концов, я думаю, что так не произойдет", – полагает глава ГУР МО.
По словам разведчика, существующие сейчас объемы поставок хотелось бы увеличить, а темпы – ускорить.
"Это совершенно понятно исходя из тех условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем", – заключил он.
Буданов также прокомментировал сценарий с возможным принуждением Украины к переговорам со стороны партнеров в случае отсутствия должного успеха в ходе контрнаступления.
"Вероятность чего-либо может существовать. Случится ли это? Судьба Украины – в руках Украины. Кто бы нас к чему-то сподвигал, не сподвигал – решать нам. Вот это мой ответ", – подытожил глава ГУР МО.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Вскоре был основан формат "Рамштайн" – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
11-я встреча в формате "Рамштайн" состоялась 21 апреля. Ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины стали ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.
По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, обеспечит ВСУ преимущество на поле боя.