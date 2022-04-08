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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский бизнесмен Ставницер пожертвовал домом ради уничтожения оккупантов, обстреливавших Киев. Вероятно, он такой не один

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Ставницер уверен, что отстроит дом и что будет отстроена вся Украина
Ставницер уверен, что отстроит дом и что будет отстроена вся Украина
Фото: Андрей Ставницер / Facebook

Украинский бизнесмен, совладелец портовой компании ТИС Андрей Ставницер 8 апреля в Facebook рассказал, что сообщил Вооруженным силам Украины координаты своего дома, когда увидел, что территорию участка заняли российские оккупационные войска.

"Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады". Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное – спасти как можно больше жизней", – написал он. 

https://www.facebook.com/stavnitser/posts/10159382117337572

Других деталей Ставницер не привел. Сын бизнесмена Давид перепостил его публикацию и отметил: "Вот и нашу семью "освободили". Только больше ненависти и злости к нашему "говно-соседу". Слава нашей Украине!"

Где именно находится дом, не уточняется. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2396976803775686&id=100003901704703

Комментарии к посту Ставницера написали многие известные украинцы, в частности посол Украины в США Оксана Маркарова – она выразила восхищение поступком бизнесмена. 

Пользователь Константин Балицкий отметил, что аналогичная ситуация была у его знакомого. "Координаты дал сразу, но влупили через день, когда все орки разместились", – прокомментировал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ставницеру 39 лет. В 2021 году, согласно рейтингу Forbes, он занял 42-е место среди самых богатых украинцев. 

После начала полномасштабного вторжения Ставницер занимается поиском и доставкой гуманитарной помощи в Украину (речь о центре HelpUkraine, работу которого обеспечивает ряд крупных украинских компаний и бизнесменов), фонд его отца Алексея Ставницера закупает каски и бронежилеты для сил территориальной обороны. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, Оксана Маркарова, Андрей Ставницер, российские оккупанты
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