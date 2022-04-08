Украинский бизнесмен Ставницер пожертвовал домом ради уничтожения оккупантов, обстреливавших Киев. Вероятно, он такой не один

"Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады". Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное – спасти как можно больше жизней", – написал он.
Других деталей Ставницер не привел. Сын бизнесмена Давид перепостил его публикацию и отметил: "Вот и нашу семью "освободили". Только больше ненависти и злости к нашему "говно-соседу". Слава нашей Украине!"
Где именно находится дом, не уточняется.
Комментарии к посту Ставницера написали многие известные украинцы, в частности посол Украины в США Оксана Маркарова – она выразила восхищение поступком бизнесмена.
Пользователь Константин Балицкий отметил, что аналогичная ситуация была у его знакомого. "Координаты дал сразу, но влупили через день, когда все орки разместились", – прокомментировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ставницеру 39 лет. В 2021 году, согласно рейтингу Forbes, он занял 42-е место среди самых богатых украинцев.
После начала полномасштабного вторжения Ставницер занимается поиском и доставкой гуманитарной помощи в Украину (речь о центре HelpUkraine, работу которого обеспечивает ряд крупных украинских компаний и бизнесменов), фонд его отца Алексея Ставницера закупает каски и бронежилеты для сил территориальной обороны.