Украинский бизнесмен Ставницер пожертвовал домом ради уничтожения оккупантов, обстреливавших Киев. Вероятно, он такой не один

Ставницер уверен, что отстроит дом и что будет отстроена вся Украина Фото: Андрей Ставницер / Facebook

"Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады". Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное – спасти как можно больше жизней", – написал он.

Других деталей Ставницер не привел. Сын бизнесмена Давид перепостил его публикацию и отметил: "Вот и нашу семью "освободили". Только больше ненависти и злости к нашему "говно-соседу". Слава нашей Украине!"

Где именно находится дом, не уточняется.

Комментарии к посту Ставницера написали многие известные украинцы, в частности посол Украины в США Оксана Маркарова – она выразила восхищение поступком бизнесмена.

Пользователь Константин Балицкий отметил, что аналогичная ситуация была у его знакомого. "Координаты дал сразу, но влупили через день, когда все орки разместились", – прокомментировал он.

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