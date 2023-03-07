Умерла пресс-офицер ГСЧС Евгения Дудка, пострадавшая во время ракетной атаки оккупантов по аэропорту Днепра в апреле

Дудка 11 месяцев боролась за свою жизнь после ранения, полученного во время ракетной атаки российских оккупантов Фото: Євгенія Дудка / Facebook

"11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Прости, что не смог тебя спасти", – написал он.

Фото: Ігор Гетало / Instagram

Дудка получила ранение в апреле 2022 года, когда российские оккупанты обстреляли аэропорт в Днепре. Сотрудница ГСЧС была доставлена в реанимацию, а после ее отправили на лечение в Германию, она находилась в клинике "Шарите" в Берлине. Там же она вышла замуж за Гетало.

О причине смерти женщины не сообщается. 8 февраля 2023 года Дудка написала в Facebook пост с жалобами на лечение в немецкой клинике. По ее словам, в реанимации ее действительно спасли, но затем в отделении гастроскопии за семь месяцев ничего не сделали, а когда "появилась новая проблема по здоровью", врача пришлось ждать две недели и никакой помощи он не оказал.

"Терпение лопнуло. Есть большое желание уже сейчас выписаться и ехать умирать в Украину, но не оставаться для экспериментов здесь, в "лучшей клинике", – написала она.

Судя по следующим постам, через несколько дней Дудка действительно вернулась в Днепр. 23 февраля она написала о том, как проведала на работе коллег-спасателей.

Последняя запись на ее странице сделана 24 февраля и посвящена годовщине начала полномасштабного российского вторжения.