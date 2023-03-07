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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Умерла пресс-офицер ГСЧС Евгения Дудка, пострадавшая во время ракетной атаки оккупантов по аэропорту Днепра в апреле

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Дудка 11 месяцев боролась за свою жизнь после ранения, полученного во время ракетной атаки российских оккупантов
Дудка 11 месяцев боролась за свою жизнь после ранения, полученного во время ракетной атаки российских оккупантов
Фото: Євгенія Дудка / Facebook

Ушла из жизни пресс-офицер ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка, которая пострадала во время ракетного обстрела Днепра российскими оккупантами в апреле 2022 года. Об этом 7 марта в Instagram Stories сообщил ее муж, спасатель Игорь Гетало.

"11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Прости, что не смог тебя спасти", – написал он.

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Фото: Ігор Гетало / Instagram

Дудка получила ранение в апреле 2022 года, когда российские оккупанты обстреляли аэропорт в Днепре. Сотрудница ГСЧС была доставлена в реанимацию, а после ее отправили на лечение в Германию, она находилась в клинике "Шарите" в Берлине. Там же она вышла замуж за Гетало.

О причине смерти женщины не сообщается. 8 февраля 2023 года Дудка написала в Facebook пост с жалобами на лечение в немецкой клинике. По ее словам, в реанимации ее действительно спасли, но затем в отделении гастроскопии за семь месяцев ничего не сделали, а когда "появилась новая проблема по здоровью", врача пришлось ждать две недели и никакой помощи он не оказал.

"Терпение лопнуло. Есть большое желание уже сейчас выписаться и ехать умирать в Украину, но не оставаться для экспериментов здесь, в "лучшей клинике", – написала она.

https://www.facebook.com/dudka.ev/posts/pfbid0bpjbm4n4WqndqqK9W9hGV6hBvR5Z9MvCN7Sovu1YQ2CVMjoJTTLuBcbvT7uJJvRsl

Судя по следующим постам, через несколько дней Дудка действительно вернулась в Днепр. 23 февраля она написала о том, как проведала на работе коллег-спасателей.

https://www.facebook.com/dudka.ev/posts/pfbid0xUYxMviAsh5Q17zFSi2CJGUARTkbwPPttLMKPTRAGiU8Vbfmu5tCg8naonaMu27rl

Последняя запись на ее странице сделана 24 февраля и посвящена годовщине начала полномасштабного российского вторжения.

https://www.facebook.com/dudka.ev/posts/pfbid026QSDMMu8EiYfYFx6maCjhN1jrtTW5G5nypJsY9RJySuStBFZ85e4B4TBLJBKegNbl

Теги: Россия, Германия, Украина, смерть, здоровье, ГСЧС, Берлин, аэропорт, Шарите, Днепр, раненые, спасатели, жертвы, лечение, ранение, реанимация
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