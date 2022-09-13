В больнице умер пострадавший в результате российского ракетного удара по Днепру – глава ОВА

"В больнице умер 71-летний мужчина, пострадавший из-за российского ракетного удара по центру Днепра. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но… Соболезнование родным. Смерть врагам, которые целятся в невинных людей", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)