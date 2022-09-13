В больнице умер пострадавший в результате российского ракетного удара по Днепру – глава ОВА

"В больнице умер 71-летний мужчина, пострадавший из-за российского ракетного удара по центру Днепра. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но… Соболезнование родным. Смерть врагам, которые целятся в невинных людей", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты обстреляли Днепр 11 сентября.
После начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно атаковала Днепр крылатыми ракетами, силы ПВО сбивают значительное их количество. Так, ночью 3 сентября оккупанты выпустили по городу пять "Калибров", украинские зенитчики сбили их все.